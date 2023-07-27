台灣戴姆勒亞洲商車歡慶第 45,000 輛新車交車活動落幕
歡慶達陣全新里程碑！台灣商用車龍頭 FUSO 與 Mercedes-Benz Trucks 總代理「台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司」（簡稱DTAT）歡慶第 45,000 輛新車交車，幸運得主為專精預拌混凝土製造的「力泰建設企業股份有限公司」。為此 DTAT 特別於 7 月 26 日前往幸運車主公司所在地，為車主量身舉辦別具意義的頒獎典禮暨慶祝活動，現場由 DTAT 執行長朴正祐親自頒發 50 萬元購車基金及專屬獎座，感謝客戶長久支持與肯定，期望攜手客戶一起向前打拼，再創佳績！
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本次第 45,000 輛幸運得主為「力泰建設企業股份有限公司」，從事預拌混凝土製造，公司成立至今已走過 47 個年頭，一路秉持「力求品質，穩如泰山」的創業理念，追求最先進的技術，兢兢業業致力於供應最優質的產品給客戶，企業理念與 DTAT 不謀而合，皆齊心提供顧客最優質的產品。力泰建設一路以來的努力耕耘備受業界肯定，不論是台灣地區最指標的摩天大樓「台北101」、台灣建築之光「陶朱隱園」，以及公共建設、商辦大樓、飯店商場、教育醫療等一流建案，都有力泰建設的參與，堪稱台灣地區最優質的混凝土供應商之一。
為了更完整傳遞力泰建設的故事，DTAT 於頒獎典禮前，特別安排專業攝影團隊前往企業進行訪談及拍攝，透過鏡頭記錄台灣隱形英雄的故事。於影片中，力泰建設林燈燎協理分享營運過去將近50 年的日子中，旗下車隊使用 FUSO商用車的心得感想。也在訪談時形容營造業中若鋼筋為一棟建築的骨架，而力泰提供的預拌水泥則是穩固包覆骨架的肌肉，公司為達成每一次的任務，除了提供良好的水泥品質外，其準時送達的時效性，更是不可或缺，FUSO商用車就是這樣的夥伴，如同血液在身體裡於各處運輸的角色。力泰建設穩定持續提供更好的產品，更預計於今年將再擴編車隊數量，期望透過與 FUSO 強大的運輸效能及產品優質設計，持續拓展公司建設業務。於交車典禮現場，DTAT執行長朴正祐再次感謝於各產業辛苦耕耘的頭家及運匠朋友，並親自頒發 50 萬元購車基金及專屬獎座，將典禮氣氛炒至最高點！未來 DTAT 也將持續與台灣頭家及車主「一起運轉，深耕台灣」共同打拼事業，期望透過全台完整通路、優質產品、高品質服務，成為車主們的最強後盾，一同做大事、成英雄！