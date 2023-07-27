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柴油版本的M3！Manhart改裝BMW M340d超級兇悍

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

其實BMW的M340d一直是一款有一點奇怪的車，因為他配置的是柴油引擎，但是卻掛上了M Performance之名，而其性能也很容易就被汽油的M340i給超越，但是Manhart打造了MH3 400d這輛採用M340d作為基礎的車輛，性能現在來到380匹最大馬力以及78.6公斤米，當然外型也顯得相當迷人，尤其是空力套件的配置讓人以為這是一輛M3。

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加上了諸多空力套件之後，MH3 400d的樣貌顯得殺氣騰騰。
加上了諸多空力套件之後，MH3 400d的樣貌顯得殺氣騰騰。
當然說這輛MH3 400d是柴油版本的M3可能有些誇張，畢竟這一代的M3以及M4有著獨特的水箱護罩設計，難以錯認的特徵非常顯眼，而由Manhart所打造的MH3 400d其實同樣非常凶悍，他們安裝上M Performance的碳纖維前導流板以及更具攻擊性的後擴散器，當然從引擎蓋到車頂以及車側也都看到了銀色以及紅色交疊的賽車條紋，讓整輛車看起來更是性能味滿滿。

車高也因為懸吊換上了H&R的彈簧而降低，前方降低40mm、後方降低30mm。
車高也因為懸吊換上了H&R的彈簧而降低，前方降低40mm、後方降低30mm。
而在底盤部分採用了H&R的彈簧，這讓前軸的高度降低了40mm之多，後軸也降低了30mm，並且換上了前方20X9、後方20X10.5的消光黑輪圈，輪胎則是前225/30、後275/30的尺寸，而內部空間也換上了M款運動型座椅，採用了新型的碳纖維設計相當特別，加上碳纖維換檔撥片以及Manhart發光門檻，展現出截然不同的性能魅力特色。

動力經過調整之後擁有380匹最大馬力以及78.6公斤米的峰值扭力。
動力經過調整之後擁有380匹最大馬力以及78.6公斤米的峰值扭力。
後方可以看到4個90mm的原型排氣尾管，並且配置上閥門控制系統，經過調整過後的引擎從原本340匹最大馬力、71.4公斤米的峰值扭力，提升至380匹最大馬力、78.6公斤米的峰值扭力，而M340i的最大馬力為382匹，但扭力卻只有51公斤米而已，雖然他們沒有提及相關的加速數據，但絕對會比原廠百公里加速4秒的時間還要快上不少，而這也比Alpina D3 S的350匹動力還要更強大。

前方安裝的M Performance的碳纖維導流板。
前方安裝的M Performance的碳纖維導流板。
後方的四出排氣尾管相當迷人，其口徑為90mm，而擴散器同樣也是M Performance碳纖維的。
後方的四出排氣尾管相當迷人，其口徑為90mm，而擴散器同樣也是M Performance碳纖維的。
在車高降低了之後，整個空力套件更加貼地，讓視覺效果表現更好。
在車高降低了之後，整個空力套件更加貼地，讓視覺效果表現更好。
輪圈則是換上了20吋的消光黑配置，讓整輛車的肅殺氣氛更濃厚。
輪圈則是換上了20吋的消光黑配置，讓整輛車的肅殺氣氛更濃厚。
後方的行李箱蓋上也有著碳纖維的小鴨尾，展現出迷人的性能風格。
後方的行李箱蓋上也有著碳纖維的小鴨尾，展現出迷人的性能風格。
車內雖然沒有太多著墨，但方向盤後方的換檔撥片現在也是碳纖維的。
車內雖然沒有太多著墨，但方向盤後方的換檔撥片現在也是碳纖維的。
座椅則是採用M款的運動型座椅，讓包覆性提升不少。
座椅則是採用M款的運動型座椅，讓包覆性提升不少。
新款的M款運動座椅有著碳纖維的外格，在視覺的感受上也更好。
新款的M款運動座椅有著碳纖維的外格，在視覺的感受上也更好。
發光的門檻是一大特色，也可以看得出來Manhart的細心之處。
發光的門檻是一大特色，也可以看得出來Manhart的細心之處。
MH3 400d雖然沒有公布相關加速數據，但其表現肯定比原廠還要更加厲害。
MH3 400d雖然沒有公布相關加速數據，但其表現肯定比原廠還要更加厲害。

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