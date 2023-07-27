柴油版本的M3！Manhart改裝BMW M340d超級兇悍

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當然說這輛MH3 400d是柴油版本的M3可能有些誇張，畢竟這一代的M3以及M4有著獨特的水箱護罩設計，難以錯認的特徵非常顯眼，而由Manhart所打造的MH3 400d其實同樣非常凶悍，他們安裝上M Performance的碳纖維前導流板以及更具攻擊性的後擴散器，當然從引擎蓋到車頂以及車側也都看到了銀色以及紅色交疊的賽車條紋，讓整輛車看起來更是性能味滿滿。
而在底盤部分採用了H&R的彈簧，這讓前軸的高度降低了40mm之多，後軸也降低了30mm，並且換上了前方20X9、後方20X10.5的消光黑輪圈，輪胎則是前225/30、後275/30的尺寸，而內部空間也換上了M款運動型座椅，採用了新型的碳纖維設計相當特別，加上碳纖維換檔撥片以及Manhart發光門檻，展現出截然不同的性能魅力特色。
後方可以看到4個90mm的原型排氣尾管，並且配置上閥門控制系統，經過調整過後的引擎從原本340匹最大馬力、71.4公斤米的峰值扭力，提升至380匹最大馬力、78.6公斤米的峰值扭力，而M340i的最大馬力為382匹，但扭力卻只有51公斤米而已，雖然他們沒有提及相關的加速數據，但絕對會比原廠百公里加速4秒的時間還要快上不少，而這也比Alpina D3 S的350匹動力還要更強大。