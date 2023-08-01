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王品「頂級火鍋」最貴套餐33900元！帝王蟹珠寶盒上桌　專人剝蝦

▲王品搶攻台灣人愛吃火鍋商機，首度跨足頂級鍋物市場，全新「旬嚐 精緻鍋物」，端出要價33900元的「最貴套餐」，開吃帝王蟹海鮮珠寶盒！專人桌邊服務幫剝蝦。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品搶攻台灣人愛吃火鍋商機，首度跨足頂級鍋物市場，全新「旬嚐 精緻鍋物」，端出要價33900元的「最貴套餐」，開吃帝王蟹海鮮珠寶盒！專人桌邊服務幫剝蝦。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

台灣人愛吃火鍋、商機無限！王品集團開出第8個鍋物品牌，並首度進攻頂級鍋物市場，明（2）日開幕的全新日式頂級火鍋「旬嚐 精緻鍋物」，竟端出要價33900元的「最貴套餐」，開吃帝王蟹海鮮珠寶盒！每個包廂還配置專業侍食師，消費者可享受專人桌邊服務，火鍋下菜，剝蝦，螃蟹、龍蝦去殼，玉米去梗，通通不用自己動手。

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看準台灣火鍋市場年產值上看400億元，各家餐飲集團盡全力搶攻火鍋商機。王品集團火鍋品牌眾多，從方便快食的小火鍋、大眾化涮涮鍋、嗜辣控愛聚餐的麻辣鍋，到吃到飽鍋物應有盡有。

▲王品集團第8個鍋物品牌「旬嚐 精緻鍋物」，首度進攻頂級鍋物市場。（圖／記者陳明中攝）
▲王品集團第8個鍋物品牌「旬嚐 精緻鍋物」，首度進攻頂級鍋物市場。（圖／記者陳明中攝）
首度進攻頂級鍋物市場，第8個鍋物品牌「旬嚐 精緻鍋物」，插旗松江南京商圈，客層鎖定在28～45歲的都會男女與商務客，聚焦奢華頂級食材，主打個人及多人套餐，客單價落在1500～1800元，完整菜單曝光

▲「旬嚐 精緻鍋物」打造頂級海鮮珠寶盒。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「旬嚐 精緻鍋物」打造頂級海鮮珠寶盒。（圖／記者蕭涵云攝）
單人套餐價格從最划算的蔬食880元起跳，肉品從1000元的烏骨雞腿肉，1000元～1100元的1983黑豚豬五花到西班牙伊比利豬五花，1500元的八骨法羊，乃至於1400元～3600元的美國Prime翼板牛到日本A5黑毛和都能品嚐。海鮮則有波士頓龍蝦、青蟳等生猛海鮮，價格落在1880元～2200元。

▲限定加購菜色「金箔金鑽散壽司」、「金箔紅玉生蠔」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲限定加購菜色「金箔金鑽散壽司」、「金箔紅玉生蠔」。（圖／記者蕭涵云攝）
多人海陸套餐從開胃菜、主食到甜點共9道餐點，內容也有不少好料，像是松葉蟹晶凍、炙海膽干貝佐魚子醬等逸品，還可依餐點搭6款冠軍調酒；3款雙人海陸套餐，可選龍蝦或青蟳，搭配日本A5和牛、或澳洲純血和牛牛小排等，自3500元起跳～4280元；3款四人海陸套餐，則為7000元～8380元，還可加價1280升級頂級和牛盛合。

▲旬嚐共有3種尺寸共5款海鮮珠寶盒。（圖／記者陳明中攝）
▲旬嚐共有3種尺寸共5款海鮮珠寶盒。（圖／記者陳明中攝）
店內「最貴套餐」竟端出要價33900元的「帝王海旬寶盒」，8人開吃帝王蟹、南非活鮑魚、北海道生食級干貝等10種奢華海鮮；還將帝王蟹製成「甲羅燒」，把蟹味噌和蟹肉放在蟹殼上燒烤，濃醇搭配法國麵包；開幕祭出體驗價29900元。每個包廂還配置專業侍食師，消費者可享受專人桌邊服務，從火鍋下菜，剝蝦，螃蟹、龍蝦去殼，玉米去梗，通通不用自己動手。

▲和牛搭配以分子料理手法製作的柚椒醬、炭燒鹽、洛神鹽、抹茶鹽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲和牛搭配以分子料理手法製作的柚椒醬、炭燒鹽、洛神鹽、抹茶鹽。（圖／記者蕭涵云攝）
迎合時下網美相機先食的熱潮，「旬嚐」精心設計4款海鮮寶盒，包括裝滿大款澎湃帝王蟹海旬寶盒、四人套餐的中型龍蝦寶盒，以及兩種小型逸品金箔星鑽散壽司、金箔紅玉生蠔。最後再將涮煮食材的湯頭精華，加入米飯熬煮成黃金粥；並由曾獲「百加得傳世雞尾酒大賽台港澳區冠軍」的調酒師Kevin Luo，量身打造專屬調酒，儀式感滿滿。

▲最貴8人套餐「帝王海旬寶盒」要價33900元，開幕祭出體驗價29900元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲最貴8人套餐「帝王海旬寶盒」要價33900元，開幕祭出體驗價29900元。（圖／記者蕭涵云攝）
相較於集團內，客單價500～600元的「聚 日式鍋物」，700元以上的「青花椒 」，「旬嚐 精緻鍋物」提供更高規格的鍋物選擇。業者透露，第二間店最快預計半年內開在台北東區，展店計劃則鎖定六都都會商圈，希望最快能在3～4年內開出12間分店。

▲專人桌邊服務，消費者只需動口、不太需要動手。（圖／記者蕭涵云攝）
▲專人桌邊服務，消費者只需動口、不太需要動手。（圖／記者蕭涵云攝）
▲專人桌邊服務，連龍蝦、螃蟹都幫忙去殼上桌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲專人桌邊服務，連龍蝦、螃蟹都幫忙去殼上桌。（圖／記者蕭涵云攝）
8月2日至8月31日開幕活動，到店消費極上海鮮盛合4人套餐，可享價值980元的海鮮升級「鮮活龍蝦火烤雙饗」（價值980元）；攜手老字號三日月茶空間，獨家訂製四款代表夏季的經典和菓子，首週週末8月5日～8月6日，消費四人套餐，加碼款待「三日月和菓子」乙份（價值400元，每桌限送1份，限量40份，送完為止）。

▲王品「旬嚐」插旗松江南京商圈，希望和鄰近的聚、嚮辣一起發揮展店綜效。（圖／記者陳明中攝）
▲王品「旬嚐」插旗松江南京商圈，希望和鄰近的聚、嚮辣一起發揮展店綜效。（圖／記者陳明中攝）
而馬辣集團旗下的宮廷火鍋「問鼎」麻辣鍋，則適逢父親節，推出爸爸「幾歲就送幾片牛肉」優惠活動，即日起至8月15日前，提前至少1日預約訂位，含3成人以上選擇單點消費，同桌每成人消費達1000元，用餐當日請爸爸/阿公出示本人相關證件，就贈送「與父親歲數相同數量」的美國Choice頂級牛胸腹或屏東活菌豬五花，同桌取一最年長者數量贈送，恕不累贈。

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▲「問鼎」現場備有精美龍、鳳袍等多款宮廷服飾，可以讓爸爸父親節體驗當皇帝的感覺。（圖／馬辣集團提供）
▲「問鼎」現場備有精美龍、鳳袍等多款宮廷服飾，可以讓爸爸父親節體驗當皇帝的感覺。（圖／馬辣集團提供）


年紀越年長送越多，浮誇肉肉山免費送！歡迎大家帶上阿公更有口福。提醒大家，如果爸爸與阿公皆享有資格，則取阿公歲數贈送。而且店內備有精美龍、鳳袍等多款宮廷服飾，還有可以拍美照的龍椅，讓爸爸父親節體驗當皇帝的感覺。

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