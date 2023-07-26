獨／王品頂級火鍋「旬嚐」價格直逼饗A Joy 完整菜單、開幕優惠
台灣餐飲界持續迎來高價位餐廳選擇，上週饗賓集團客單破4000元的「饗A Joy」Buffet隆重開幕，掀起熱夯話題；8月王品集團首度進軍頂級鍋物市場的「旬嚐」火鍋也將見客，主打以頂級和牛、活海鮮，並有專人桌邊服務，客單價約1500～1800元，最貴單人套餐更要價3600元，價格直逼「饗A Joy」！到底吃什麼好料？完整菜單搶先曝光，開幕還有升級龍蝦、招待和菓子優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
王品全新日式精緻鍋物品牌「旬嚐」，挑戰成為集團內的頂規火鍋，由主廚秘密研發、花費將近一年時間籌備，主打頂級和牛、活海鮮，還將結合涮煮與炙烤等多元烹調方式提供料理，並有專人桌邊服務，客單價約1500～1800元，預計8月2日開幕。如今完整菜單曝光，最貴的單人套餐要價3600元，大啖「日本A5黑毛和牛紐約客」的價格直逼「饗A Joy」。
單人套餐價格從最划算的蔬食880元起跳，肉品從1000元的烏骨雞腿肉，1000元～1100元的1983黑豚豬五花到西班牙伊比利豬五花，1500元的八骨法羊，乃至於1400元～3600元的美國Prime翼板牛到日本A5黑毛和都能品嚐。海鮮則有波士頓龍蝦和青蟳，價格落在1880元～2200元。
3款雙人海陸套餐，自3500元起跳～4280元；3款四人海陸套餐，則為7000元～8380元，還可加價1280升級頂級和牛盛合。從目前菜單上，看得出來套餐除了海鮮和肉品，可吃到2～4道開胃小品、旬蔬、逸品、食事、果物及甜品，還能選擇湯頭。
《NOWnews今日新聞》記者實際走訪「旬嚐」店址，發現門面已經幾乎完工，充滿日式風情的格柵設計帶有低調神秘感，從旁看到搭配暖黃燈照的石材櫃檯更顯高雅。記者並獨家取得「旬嚐」開幕優惠資訊，8月2日～8月31日開幕期間限定，到店消費極上海鮮盛合4人套餐，可享價值980元的海鮮升級「鮮活龍蝦火烤雙饗」。開幕首週8月5日～8月6日，消費四人套餐，加碼款待「三日月和菓子」乙份（價值400元，每桌限送1份，限量40份，送完為止）。
而7月中已經開幕的「金月 日本鍋料理擔當」，同樣主打日式頂級鍋物，以懷石料理「八寸」開場，能大啖日本和牛、活鱈場蟹等豪華海陸食材，還奢侈地搭配日本百年「土佐酒造」聯名專屬清酒入湯，並首創「整塊A5夏多布里昂入鍋」。
根據菜單可見除了火鍋提供，還有壽喜燒、蕎麥麵、懷石八寸、生魚片等料理，即將在7月中開幕。目前業者低調未受訪，僅透露鍋物湯底將與日本四國百年「桂月酒藏」，獨家製作專屬聯名款清酒入湯。
金月壽喜燒，兩人以上開鍋3480元/人；雙人頂級海陸套餐為2940元/人；四人豪華海陸套餐，則是2300元/人。7月底前，到店消費涮涮鍋系列餐點，即可免費升級清酒鍋底。