獨／饗A Joy「0～12歲收2000元」業者14字回應了 開幕3大菜色夯
近期美食界最有話題的餐廳莫過於「饗A Joy」，直封全台史上最高最貴Buffet，衝破自助餐吃到飽的天花板價格，4000元大啖307道菜、搭配86樓高空美景；還規定「0歲至未滿12歲」之幼兒童半價，含服務費相當於午餐要價1804元、晚餐則破2000元為2134元。針對網路熱論價格一事，業者也以14字回應了，「無論幾歲的客人我們都認真對待」。今（23）日開幕首日，最受歡迎的3大菜色為龍蝦、帝王蟹、鱈場蟹，如預料是台灣消費者最愛的生猛海鮮奪冠。
記者蕭涵云/綜合報導
「饗A Joy」今日開幕，最特別的消費者是位高齡91歲的台灣民眾，才剛從澳洲返台下飛機便直奔餐廳，開玩笑說「都活到91歲了，很想來吃吃看」。而現場用餐至今，最受歡迎的3大菜色為龍蝦、帝王蟹、鱈場蟹。果然如預料，由台灣消費者最愛的生猛海鮮奪下冠軍、並包辦前三名。
隨著開幕見客，「饗A Joy」從菜色、景觀、服務都受到熱烈討論，雖然一開放訂位旋即秒殺。但有想朝聖的家長們，赫然發現官網上明言規定，不只12歲(含)以上，以成人計價；「0歲至未滿12歲」的幼兒童也要收費半價，含服務費相當於午餐要價1804元、晚餐則破2000元為2134元，引發近日熱烈討論。
針對網路熱論價格一事，《NOWnews今日新聞》求證品牌，業者以14字回應，「無論幾歲的客人我們都認真對待」。
據了解，「饗A Joy」收費標準雖然乍聽驚人，但在網路上倒是受到不少消費者一面倒留言力挺，認為「本來就是高檔餐廳，又不是親子餐廳.....」，「花4000元去聽小孩哭鬧，我會超煩躁」，直呼「遊戲規則寫那麼清楚了，不想去吃就不要去吃」。雖然部分網友認為「不合理」；但持「沒有所謂的合不合理」意見，直言「如果一開始官方寫的就是這樣，要不要消費可以自行評估」，欣然接受的大有人在。
而饗賓集團旗下，「饗食天堂」規定未滿3歲以下之幼兒免費；3歲(含)以上～未滿6歲之幼兒酌收200元，6歲(含)以上～未滿12歲之兒童半價；12歲(含)以上，以成人計費。「饗饗」及「旭集」則都是，未滿3歲以下之幼兒免費；3歲(含)以上～未滿6歲之幼兒為四分之一價，6歲(含)以上～未滿12歲之兒童半價；12歲(含)以上，以成人計費。
另外，「漢來海港」規定未滿3歲以下免費；3歲(含)以上、未滿6歲酌收150元清潔費；6歲(含)以上、未滿12歲半價；12歲(含)以上，依餐價表收費。