饗A Joy最強懶人包！完整菜單、餐券折抵、信用卡優惠　10大QA曝

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「饗A Joy」收費不分平假日，只依時段分價位，全餐期供應相同品項。午餐用餐時間為2.5小時、晚餐為3.5小時。相當於晚餐可多吃整整1小時喔。
📌客單價破4千，「0～12歲」收2000元？完整價目表試算
「饗A Joy」規定12歲(含)以上，以成人計價；0歲至未滿12歲的幼兒童也要收費半價，含服務費相當於午餐要價1804元、晚餐則破2000元為2134元。《NOWnews今日新聞》求證品牌，業者以14字回應，「無論幾歲的客人我們都認真對待」。
📍午餐一｜11:30-14:00（用餐時間2.5小時）
成人3280元，另加10%服務費，共3608元
兒童1640元，另加10%服務費，共1804元
📍午餐二｜14:45-17:15（用餐時間2.5小時）
成人3280元，另加10%服務費，共3608元
兒童1640元，另加10%服務費，共1804元
📍晚餐｜18:00-21:30（用餐時間3.5小時）
成人3880元，另加10%服務費，共4268元
兒童1940元，另加10%服務費，共2134元
📌「饗A Joy」最受歡迎3大菜色
「饗A Joy」官方透露，開幕至今，最受歡迎的3大菜色為「龍蝦、帝王蟹、鱈場蟹」。果然如事前各家預料，由台灣消費者最愛的生猛海鮮奪下冠軍、並包辦前三名。
📌「饗A Joy」竟有特製素食餐點？
粉專上有消費者提問，「請問有素食的品項嗎？」獲得小編回覆，「我們有提供茹素者的餐點喔，還請於訂位時、到店時可以吿知服務人員，我們很樂意為您特別準備素食餐點～」。
《NOWnews今日新聞》詢問官方，業者低調透露，「其實自『饗食天堂』便有提供素食服務，將會視現場菜色做適當調配及處理」。看來茹素的朋友，也能和大家一起愉快造訪「饗A Joy」。
📌「饗A Joy」隱藏服務！專屬合照、明信片、花禮預約
「饗A Joy」標榜透過細膩的服務代表台灣向世界致意，將用暖心儀式為顧客創造美好回憶。據官方表示，服務人員將會貼心提供桌邊服務為顧客拍攝照片留念；並於用餐完畢後提供「饗 A Joy」專屬明信片，邀請顧客寫下想傳達的情意，透過「饗 A Joy」的專屬郵筒，能讓這份情意成功送達到想要的目的地。
而與「饗A Joy」一同打造入口藝術造景「珍山」的CN Flower，不僅於賓客餐桌布置精緻花禮，還獨立設置花藝專區，可讓用餐的賓客提前預訂專屬花禮。
📌「饗A Joy」是否有配合的信用卡折扣？
可惜的是，「饗A Joy」目前暫無信用卡優惠配合。
📌饗饗或旭集的餐券可否折抵「饗A Joy」？
據了解，饗賓集團旗下各品牌的餐券都可跨品牌使用，只需依照券面金額與實價的差異，再另行貼補差額即可使用；另外，像是101福利券也是可以於「饗A Joy」使用的。
📌「饗A Joy」用餐可否折抵停車費？
於「饗A Joy」消費享停車折抵優惠，帳單金額滿1000元、可折抵台北101商場停車場1小時，上限為5小時。
📌怎麼訂位「饗A Joy」？
「饗A Joy」共282個座位，統一開放一個月內的預訂，訂位採預付定金制，每人用餐（含0至12歲兒童）預收定金1000元。訂位成功後會收到支付定金的簡訊通知。建議顧客從南面信義路口進入台北101商辦大樓，「饗 A Joy」的接待櫃檯位於大樓一樓左側。
電話定位：(02)8101-0111
線上定位：官網點此
📌「饗A Joy」8大餐區完整菜單
【海境】餐區
📍豐潮：當令澎湃海鮮吧！試菜時有紅蟳、麵包蟹、帝王蟹腳、淡菜、白蝦、扇貝等，還有超狂無限享用的現剖生蠔，嚴選日本、加拿大進口，體積約手掌心大小。
📍時濤：如日本割烹料亭，提供現點現炙燒握壽司，包括A5和牛、黑鮪中腹、鴨肝胭脂蝦、比目魚緣側、松葉蟹、九州白魽等魚鮮；以及各式握壽司，台灣當令海鮮包括現流青若梅鯛、現流竹莢魚、現流紅馬鞭魚、現流石鯛、石斑昆布漬、鮪魚紫蘇漬；還有師傅純手工製作的江戶前玉子燒。
📍沁波：主廚沙拉吧、各式起司、冷盤、生火腿與熟肉；有整支現切的伊比利火腿、A5生和牛最中餅、及剝皮辣椒龍蝦沙拉；重新解構演繹台灣傳統小吃的小缽，可嚐到客家小炒風味涼拌、熟成菜脯蛋佐腐乳醬等，還有鹹水雞沙拉等。
【原境】餐區
📍熾原：炭烤、酥炸料理區，包括高溫炭烤浮誇系燒肉與現流海鮮，最搶眼的莫過於燒烤帝王蟹腳、抱卵香魚、厚切和牛五花、羔羊肋排、大草蝦及烤鰻魚等豪華食材。然而，炸物區竟藏有主廚鹽酥雞腿佐九層塔片、酥炸頭骨肉、香拌炸魷魚佐四季豆，正是大家耳熟能詳的夜市宵夜美食鹽酥雞！還有台灣味的蘭陽花生糕渣、鳳梨及燒蕃薯。
📍然然：歐陸鐵板料理區，玫瑰龍蝦佐蝦醬時蔬、北海道干貝佐雞尾酒醬、活宜蘭鮑魚佐酒粕奶油醬、炙烤肋眼牛排佐剝皮辣椒奶油醬、爐烤黑豬梅花排佐玉米柴魚醬及橙酒火焰片皮鴨。
【城境】餐區
📍乘城：名家台菜齊聚的泛中華料理區，有烤鴨四吃、功夫燉品、燒臘港點、及台式聞名煮物與巷弄小吃。尤其台味現煮的魚米之鄉帝王蟹泡飯、干貝老母雞湯麵線、烏魚子潤餅捲、酥皮花膠佛跳牆；日本A5和牛現沖牛肉湯、松露小籠湯泡、蟹黃小籠湯包都是必吃。
📍戀戀：與法朋聯名「翠玉」麝香葡萄等2款盤飾甜點、Double V聯名冰淇淋搭配現挖蜂蜜。甜點則有羅勒檸檬塔、烏魚可可蛋糕、南瓜柿餅蛋糕、愛爾蘭咖啡蛋糕、蜜桃白起士蛋糕、蜂蜜柿餅奶霜蛋糕；台式甜點則供應101造型蛋糕、方塊酥、竹炭土鳳梨酥、綠豆糕、紅龜粿等。
巧克力的部分，有香菜花生、桂花烏龍、柚子馬告、客家擂茶、鳳梨威士忌、焦糖開心果、台式油蔥酥、豆腐乳風味、台灣土肉桂、及75％生巧克力。
📍漫漫津澤：飲品酒吧區，與冉冉茶室、Perry's Palate Plan、知名WBC世界冠軍吳則霖旗下的興波咖啡Simple Kaffa跨界聯手，打造島嶼限定特調、珍珠奶茶、福爾摩沙琴酒、寶島蜜境咖啡等；還有18天生啤也能無限喝。