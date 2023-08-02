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最頂Buffet饗A Joy值得再訪嗎？旅遊網紅「1原因」　喊：不會再去

▲旅遊網紅布萊N分享全台最頂Buffet「饗A Joy」心得，大讚生蠔水準很不錯，但因為他吃一下就陣亡了，直言「結論個人基本上不會再訪」。（圖／翻攝布萊N食宿人生）
▲旅遊網紅布萊N分享全台最頂Buffet「饗A Joy」心得，大讚生蠔水準很不錯，但因為他吃一下就陣亡了，直言「結論個人基本上不會再訪」。（圖／翻攝布萊N食宿人生）

記者徐銘穗/綜合報導

全台最頂、最貴Buffet「饗A Joy」堪稱是台灣美食圈近來最火的吃到飽餐廳，旅遊網紅「布萊N」昨晚分享饗A Joy朝聖心得，大讚餐檯食物多樣性，生蠔、牛排口味「不錯」，「最失望的應該就是龍蝦了」，直言對龍蝦期待太高而失望，並說「結論個人基本上不會再訪」，原因是「我吃一下就陣亡了」，3個半小時的餐時，他後面兩個多小時都在喝飲料。

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饗A Joy午餐共有兩時段、每人餐價3280+10%元（3608元）、晚餐時段每人則高達3880+10%元（4268元），「0歲至未滿12歲」的幼兒童半價，含服務費相當於午餐要價1804元、晚餐則要2134元。但4000元可大啖307道菜、搭配86樓高空美景，3大菜色為龍蝦、帝王蟹、鱈場蟹。

▲海境餐區「豐潮」擺滿各澎湃當令海鮮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲海境餐區「豐潮」擺滿各澎湃當令海鮮。（圖／記者蕭涵云攝）
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在臉書擁有兩粉絲專頁、粉絲數相加79萬人的旅遊網紅「布萊N」，昨（1）晚在「布萊N食宿人生」專頁，分享他與三個好友去到饗A Joy的用餐心得，他先是稱讚餐檯食物非常多樣性，「每個品項都吃一次基本上有點困難」，服務部分從帶位、外場服務人員，到餐檯師傅都很優秀。

在食物部分，他個人最推的是生蠔，「台灣能吃的生蠔通常很貴，饗A Joy的生蠔水準算是很不錯」，還說自己吃了4顆。布萊N也說，一般來說Buffet的牛排都不太行，但饗A Joy的現切肋眼，「以Buffet的水準已經算是ok的」。

▲布萊N說對龍蝦期待太高，因此有點失望。（圖／翻攝布萊N食宿人生）
▲布萊N說對龍蝦期待太高，因此有點失望。（圖／翻攝布萊N食宿人生）
不過，他對龍蝦有點失望，「想說這價位的龍蝦可能表現不錯，期待太高失望度越高」，同桌四人都只拿半隻就不會想再拿，還說「口味大概只比之前在12廚吃龍蝦吃到飽的龍蝦，好一點點而已」。

最後，布萊N總結說「個人基本上不會再訪」，強調不是對饗A Joy失望，而是「我吃一下就陣亡了」，他大約只吃了1個小時，剩下的2個多小時餐時都在喝飲料，直言該預算他可能會選擇較精緻的Fine Dinng。但仍推薦大家去體驗 台灣最頂的Buffet，必須朝聖。

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