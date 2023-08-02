最頂Buffet饗A Joy值得再訪嗎？旅遊網紅「1原因」　喊：不會再去

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在臉書擁有兩粉絲專頁、粉絲數相加79萬人的旅遊網紅「布萊N」，昨（1）晚在「布萊N食宿人生」專頁，分享他與三個好友去到饗A Joy的用餐心得，他先是稱讚餐檯食物非常多樣性，「每個品項都吃一次基本上有點困難」，服務部分從帶位、外場服務人員，到餐檯師傅都很優秀。
在食物部分，他個人最推的是生蠔，「台灣能吃的生蠔通常很貴，饗A Joy的生蠔水準算是很不錯」，還說自己吃了4顆。布萊N也說，一般來說Buffet的牛排都不太行，但饗A Joy的現切肋眼，「以Buffet的水準已經算是ok的」。
不過，他對龍蝦有點失望，「想說這價位的龍蝦可能表現不錯，期待太高失望度越高」，同桌四人都只拿半隻就不會想再拿，還說「口味大概只比之前在12廚吃龍蝦吃到飽的龍蝦，好一點點而已」。
最後，布萊N總結說「個人基本上不會再訪」，強調不是對饗A Joy失望，而是「我吃一下就陣亡了」，他大約只吃了1個小時，剩下的2個多小時餐時都在喝飲料，直言該預算他可能會選擇較精緻的Fine Dinng。但仍推薦大家去體驗 台灣最頂的Buffet，必須朝聖。