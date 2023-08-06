居家常見風水4煞！「穿心煞」最兇　命理師警告：有血光災又破財

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他建議，「壓樑煞」可以透過調整床擺放位置或增加床頭櫃，而無須裝潢天花板即可破解，而小坪數容易遇到前門對後門的「穿堂煞」，可在裝修上於遠端設置造型牆或加放擺設，引導入門者的視線，巧妙運用視覺的角度來調整，轉移注意力、創造焦點亦可排解，不見得是要規劃遮蔽物。
陳建宏也建議，調整以空間重要程度排序，如門對門的「對口煞」，相較於臥室對廁所，臥室對臥室影響比較小，建議從正對廁所門部分調整，先衡量影響最大與最在意的著手處理，才能盡可能讓居家舒適度達到最高。
在風水學上，若主臥有壓樑煞，睡在樑下的夫妻容易常起衝突，壓到頭易有腦神經衰弱或頭痛，壓胸易胸悶；門對門的對口煞，家庭易有口舌之爭；至於大門直通後門或落地窗的穿堂煞，則代表「錢財一路空」。
除壓樑煞、穿堂煞、對口煞外，命理師湯鎮瑋也曾在節目中分享更兇的「穿心煞」或稱「穿心樑」，曾有案主家中樑柱直接穿到廚房裡，導致主人婦科問題很多，房子負債累累，最佳的解決辦法是透過裝潢，釘天花板遮起來化解。
他指出，釘天花板、包樑可化解壓樑煞及穿心煞，但若預算不足，無法更動裝潢，他則建議在進門45度角的財位擺一尊「頂天彌勒佛」，化解樑煞，可找有錢、幸福能量多的貴人幫忙把紅線打7個結，圍在頂天迷肋膜身上，平常多摸摸元寶可增添財運，但切記不可以放臥室。
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