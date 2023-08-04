不斷更新／卡努颱風原地打轉！豪大雨炸18縣市　陸警解除倒數中

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🟡卡努颱風最新動態
📍2023／08／04 00:02
卡努風雨今晚最兇猛！18縣市「豪大雨特報」 南部也受影響
降雨警戒範圍
豪雨：臺北市山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區
大雨：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣山區、花蓮縣
📍2023／08／03 17:30
卡努颱風在玩彈珠台？暴風圈「短暫接觸台灣」再彈開
卡努颱風目前距離台北320公里，今（3）日由於缺乏導引氣流，卡努移動緩慢，預報員徐仲毅表示，卡努暴風圈在今日下午4時至5時曾短暫的觸碰台灣東北角陸地，但後續「路徑些許晃動」又離開，目前仍對台北、新北、基隆、宜蘭陸地造成威脅，中央氣象局持續發布海上和陸上警報，由於暴風圈接觸台灣陸地後，卡努颱風就會開始向北轉，因此明（4）日清晨有機會解除陸上警報。
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