不斷更新／卡努颱風假沒了！4日停班停課通知　北北基桃正常上班

不斷更新／卡努颱風原地打轉！豪大雨炸18縣市　陸警解除倒數中

▲中央氣象局說明，卡努強度減弱，環境不利它發展，最快4日凌晨到清晨解除陸上颱風警報。（圖／中央氣象局）
▲中央氣象局說明，卡努強度減弱，環境不利它發展，最快4日凌晨到清晨解除陸上颱風警報。（圖／中央氣象局）

記者潘毅/綜合報導

（更新時間00：07）卡努颱風（Khanun，泰國命名，原意為菠蘿蜜果）今（4）日持續發布「海上警報」和「陸上警報」，陸警範圍包括基隆、新北、台北、宜蘭。中央氣象局說明，卡努強度減弱，環境不利發展，最快4日凌晨到清晨解除陸上颱風警報。《NOWnews今日新聞》也將持續更新卡努颱風最新動態，民眾防颱作業不可輕忽。

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據最新資料顯示，卡努颱風過去3小時強度略為減弱且中心有打轉的現象，目前在臺北東北東方海面，預計未來將緩慢向東北轉東北東移動，其暴風圈正影響臺灣北部近海及東北部近海，對新北、臺北、基隆及宜蘭仍構成威脅。

▲卡努颱風週五最靠近台灣，北部地區務必留意強風大雨。（圖／中央氣象局提供）
▲卡努颱風週五最靠近台灣，北部地區務必留意強風大雨。（圖／中央氣象局提供）
🟡卡努颱風最新動態

📍2023／08／04 00:02
卡努風雨今晚最兇猛！18縣市「豪大雨特報」　南部也受影響
降雨警戒範圍
豪雨：臺北市山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區
大雨：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣山區、花蓮縣

▲今（4）日臺北市、苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部地區及花蓮、臺東山區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象局）
▲今（4）日臺北市、苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部地區及花蓮、臺東山區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象局）
📍2023／08／03 17:30
卡努颱風在玩彈珠台？暴風圈「短暫接觸台灣」再彈開
卡努颱風目前距離台北320公里，今（3）日由於缺乏導引氣流，卡努移動緩慢，預報員徐仲毅表示，卡努暴風圈在今日下午4時至5時曾短暫的觸碰台灣東北角陸地，但後續「路徑些許晃動」又離開，目前仍對台北、新北、基隆、宜蘭陸地造成威脅，中央氣象局持續發布海上和陸上警報，由於暴風圈接觸台灣陸地後，卡努颱風就會開始向北轉，因此明（4）日清晨有機會解除陸上警報。

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📍卡努颱風昨日完整動態。（點此連結）
📍卡努颱風停班停課一覽。（點此連結）
📍卡努颱風最新風雨預報。（點此連結）

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