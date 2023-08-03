不斷更新／卡努颱風將掃北台灣！7縣市防大雨　北北基今放颱風假

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡卡努颱風最新動態
📍2023／08／03 00:00
卡努颱風將觸陸！7縣市大雨特報
降雨警戒範圍
大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣
📍2023／08／02 21:00
陸警區域擴增「台北市」！暴風圈最快明日上半天脫離
中央氣象局2日下午5時30分發布卡努颱風陸上警報，第一波警戒區域包括新北 、基隆與宜蘭，在晚間8時30分時，氣象局在宣布台北市也納入陸警範圍，今日暴風圈觸陸後，北台灣降雨會更加明顯，預計最快週五上半天，台灣本島能脫離，暴風圈可能影響達24小時。
📍2023／08／02 17:30
卡努颱風「發布陸警」！暴風圈明上半天觸陸
中央氣象局今（2）日下午5時30分也發布「陸上警報」，目前海陸警齊發的情況，提醒北台灣民眾務必做好防颱準備，氣象局預報員朱美霖指出，明（3）日上午左有暴風圈就會接觸台灣陸地，因此新北、基隆和宜蘭都已進入警戒範圍，未來不排除台北市也會被列入。
📍2023／08／02 19:00
氣象局發布陸警！卡努颱風首波「風雨特報」出爐
卡努颱風昨（2）日晚上到今（3）日晚上的「風力預測」，新北市和基隆市平均風力5至6級，陣風8至9級，台北、桃園則是平均風力則是4至5級，陣風6至7級，其餘各地區平均風力大多3至4級，陣風5至6級；蘭嶼綠島平均風力7至8級，陣風10至11級達標。「雨量」方面，北北基平地降雨預測大多落在100至190毫米左右，桃竹苗、台中接皆在80毫米以下，中南部多半小於50毫米，山區部分則是台北市最高，中部地區80至100毫米，南部山區50至100毫米。
🟡卡努颱風最新動態相關報導
📍卡努颱風昨日完整動態。（點此連結）
📍卡努颱風停班停課一覽。（點此連結）
📍卡努颱風降雨影響趨勢。（點此連結）
📍卡努颱風最新風雨預報。（點此連結）
📍卡努颱風讓各國大亂鬥！混亂路徑似「納莉颱風」。（點此連結）