卡努颱風「海陸警齊發」！暴風圈明上半天觸陸　警戒範圍曝

不斷更新／卡努颱風將掃北台灣！7縣市防大雨　北北基今放颱風假

▲卡努颱風持續維持「海陸警報」齊發的情況，今日上半天暴風圈將觸陸，北北基也宣布放颱風假。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲卡努颱風持續維持「海陸警報」齊發的情況，今日上半天暴風圈將觸陸，北北基也宣布放颱風假。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張志浩/綜合報導

（更新時間00:07）卡努颱風（Khanun，泰國命名，原意為菠蘿蜜果）今（3）日持續發布「海上警報」「陸上警報」，陸警範圍包括基隆、新北、台北、宜蘭，中央氣象局說明，卡努颱風的暴風圈今日上半天會接觸東北角，明（4）日中午後才慢慢遠離，目前持續針對苗栗以北等7縣市發布「大雨特報」，北北基今也宣布放颱風假。《NOWnews今日新聞》將持續更新卡努颱風最新動態，民眾防颱作業不可輕忽。

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統整未來卡努颱風對台灣天氣的影響，今明兩天，中部以北地區及南部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其西半部山區有局部豪雨的可能，週五至下週一（8月4日至8月7日），因為卡努颱風帶起「西南風環境」，中南部降雨範圍擴大且較持續，局部容易有較大雨勢，北部及東半部則轉為多雲到晴。

▲卡努颱風今明兩天最靠近台灣，北部地區務必留意強風大雨，北北基也已宣布放颱風假。（圖／中央氣象局提供）
▲卡努颱風今明兩天最靠近台灣，北部地區務必留意強風大雨，北北基也已宣布放颱風假。（圖／中央氣象局提供）
🟡卡努颱風最新動態

📍2023／08／03 00:00
卡努颱風將觸陸！7縣市大雨特報
降雨警戒範圍
大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣
 

▲中央氣象局表示，颱風外圍環流影響，今（2）日北台灣各地區有局部大雨發生的機率，氣象局也將持續更新「大雨特報」。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲中央氣象局表示，颱風外圍環流影響，今（3）日北台灣各地區有局部大雨發生的機率，氣象局也將持續更新「大雨特報」。（圖／翻攝中央氣象局官網）
📍2023／08／02 21:00
陸警區域擴增「台北市」！暴風圈最快明日上半天脫離
中央氣象局2日下午5時30分發布卡努颱風陸上警報，第一波警戒區域包括新北 、基隆與宜蘭，在晚間8時30分時，氣象局在宣布台北市也納入陸警範圍，今日暴風圈觸陸後，北台灣降雨會更加明顯，預計最快週五上半天，台灣本島能脫離，暴風圈可能影響達24小時。

📍2023／08／02 17:30
卡努颱風「發布陸警」！暴風圈明上半天觸陸
中央氣象局今（2）日下午5時30分也發布「陸上警報」，目前海陸警齊發的情況，提醒北台灣民眾務必做好防颱準備，氣象局預報員朱美霖指出，明（3）日上午左有暴風圈就會接觸台灣陸地，因此新北、基隆和宜蘭都已進入警戒範圍，未來不排除台北市也會被列入。

📍2023／08／02 19:00
氣象局發布陸警！卡努颱風首波「風雨特報」出爐
卡努颱風昨（2）日晚上到今（3）日晚上的「風力預測」，新北市和基隆市平均風力5至6級，陣風8至9級，台北、桃園則是平均風力則是4至5級，陣風6至7級，其餘各地區平均風力大多3至4級，陣風5至6級；蘭嶼綠島平均風力7至8級，陣風10至11級達標。「雨量」方面，北北基平地降雨預測大多落在100至190毫米左右，桃竹苗、台中接皆在80毫米以下，中南部多半小於50毫米，山區部分則是台北市最高，中部地區80至100毫米，南部山區50至100毫米。

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風雨未達颱風假標準！北北基明仍停班停課　卡努最新風雨預估曝

卡努颱風「海陸警齊發」！暴風圈明上半天觸陸　警戒範圍曝

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