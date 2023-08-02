不斷更新／卡努颱風雨彈來了！明後天貼近北台灣 恐發布陸上警報
（更新時間00:07）卡努颱風（Khanun，泰國命名，原意為菠蘿蜜果）今（2）日持續朝台灣靠近，「海上警報」持續發布，中央氣象局說明，卡努颱風明（3）日逼近準備轉向、週五（8月4日）速度放慢北轉、週六（8月5日）漸漸遠離，若週四至週五卡努颱風北轉的時間點較晚、位置偏西，則颱風暴風圈就有可能接觸到東北角地區，因此氣象局目前無法排除陸上警報的可能。《NOWnews今日新聞》將持續更新卡努颱風最新動態，民眾防颱作業不可輕忽。
記者張志浩/綜合報導
統整現階段卡努颱風對台灣天氣造成的影響，今日北台灣因颱風外圍環流，間歇性的降雨時間較長，氣象局持續發布「大雨特報」，週四至週五，整個西半部皆有局部短暫陣雨，北部要小心局部大雨，中南部降雨則較局部短暫，東半部大多為多雲，週五至下週一（8月4日至8月7日），因為卡努颱風帶起「西南風環境」，中南部降雨範圍擴大且較持續，局部容易有較大雨勢，北部及東半部則轉為多雲到晴。
🟡卡努颱風最新動態
📍2023／08／01 23:30
卡努颱風距離台北約610公里，以每小時11公里速度，向西北西轉西進行，海上警報範圍落在「台灣北部海面」、「台灣東北部海面」，後續路徑仍有許多不確定性，但減速、向北旋轉是大趨勢，時間落在週四至週五，若卡努颱風北轉位置偏西，對台灣影響較大，且卡努颱風的暴風圈距離台灣相當近，無法排除發布陸上警報的可能，氣象局將持續觀察路徑，並適時調整降雨影響。
📍2023／08／01 20:30
卡努颱風發布海警！「陸上警報」不排除接續發布
卡努颱風距離台北約650公里，強度還有一點增強空間，氣象局正式發佈「海上警報」，未來48小時要密切注意北方高壓勢力的變化，斷開速度、破口位置及大小，決定卡努的轉折點，高壓低緯度西伸的狀況，則決定往北或轉向東北的幅度，若週四至週五卡努颱風北轉的時間點較晚、位置偏西，則颱風暴風圈就有可能接觸到東北角地區。
📍2023／08／01 23:25
卡努颱風發威！5縣市齊發「大雨特報」
颱風外圍環流影響，今（2）日基隆北海岸及臺北市山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。
🟡降雨警戒範圍
📍大雨：基隆北海岸、臺北市山區、桃園市、新竹縣
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