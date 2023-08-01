卡努颱風「20:30發海警」！暴風圈將逼近陸地 全台雨勢一圖看懂
卡努颱風持續靠近台灣，目前位於台北東方約740公里的海面上，中央氣象局預報員林定宜表示，颱風海上警報今（1）日晚上8時30分預計會發布，陸上警報則不能排除，還有待觀察，目前卡努颱風的觀測重點，在於其週四至週五（8月3日至8月4日）北轉時的位置，若時間較晚，很可能「一不小心就發陸上警報」。
記者張志浩/綜合報導
針對卡努颱風的動態，林定宜指出，各國後續路徑仍是「百家爭鳴」，但減速、向北旋轉是大趨勢，時間落在週四至週五，若卡努颱風北轉位置偏西，對台灣影響較大，且卡努颱風的暴風圈距離台灣相當近，無法排除發布陸上警報的可能，氣象局將持續觀察路徑，並適時調整降雨影響。
明（2）日受卡努颱風外圍環流影響，基隆北海岸、北部「陣陣驟雨，天氣不穩」，中南部也有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，週四至週五卡努最靠近台灣，且西南風逐漸增強，中南部降雨的狀況會開始更有感覺，北部及中南部山區也會開始出現局部大雨。
週末至下週前段（8月5日至8月8日），卡努向北轉向，屆時颱風影響會逐漸消失，北部、東半部恢復午後雷陣雨，上午多雲的天氣型態，不過西南風將接力影響，雖然颱風看似遠離，但實際上卻是南台灣天氣降雨的開始，降雨程度將視西南風強弱而定，請民眾多多關注最新天氣預報。