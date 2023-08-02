卡努颱風「發布陸警」！暴風圈明上半天觸陸 3縣市進警戒範圍
卡努颱風對台灣的威脅增大，中央氣象局今（2）日下午5時30分也發布「陸上警報」，目前海陸警齊發的情況，提醒北台灣民眾務必做好防颱準備，氣象局預報員朱美霖指出，最快明（3）日上半天暴風圈就會接觸台灣陸地，因此新北、基隆和宜蘭都已進入警戒範圍，未來不排除台北市也會被列入。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員朱美霖提醒，受到卡努颱風影響，明日中部以北地區及南部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其西半部山區有局部豪雨的可能。週五（8月4日）午後颱風遠離，一直到下週二父親節（8月8日），西南風環境將讓中南部雨勢擴大，南部就算颱風遠離仍會間接帶來雨勢，民眾還是要做好留意防災準備。
氣象局預報員朱美霖指出，目前卡努颱風陸上警報的警戒範圍落在「新北、基隆和宜蘭」，海上警報範圍則是「台灣北部和東北部海面」。提醒民眾，明後兩天卡努颱風最靠近台灣，暴風圈將在明日上午觸陸，週五（8月4日）中午過後才會脫離，至於北台灣是否放颱風假，還是要看地方政府宣布為主，請民眾持續留意最新動態。
朱美霖補充，卡努颱風明日會持續減速朝西靠近台灣，週五在台灣北部滯留打轉，週六（8月5日）因南方高壓增強，向北轉向後漸漸遠離。
卡努颱風目前正位於台北東方450公里的海面上，以每小時9公里速度，向西北西轉西方向前進，中心附近最大風速每秒48公尺（每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（每小時209公里），相當於17級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑100公里。