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卡努颱風發布海警！「陸上警報」無法排除：明起北台灣先迎雨彈

▲中央氣象局已經針對卡努颱風發布海上警報，由於未來路徑不確定性高，也不排除發布陸上警報的可能。（圖／翻攝NCDR）
▲中央氣象局已經針對卡努颱風發布海上警報，由於未來路徑不確定性高，也不排除發布陸上警報的可能。（圖／翻攝NCDR）

記者張志浩/綜合報導

卡努颱風持續往西移動靠近台灣，中央氣象局今（1）日晚間8時30分也發布「海上警報」，並不排除未來陸上警報的可能，預報員徐仲毅說明，卡努颱風距離台北約650公里，未來強度還有一點增強空間，北台灣地區明（2）日的降雨會更加明顯，週四至週五（8月3日至8月4日）颱風最靠近台灣，北部要留意大雨，週六（8月5日）過後，南台灣則要小心西南風帶來的大量降雨。

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氣象局預報員黃恩鴻說明，卡努颱風主要明日持續往西、週四逼近準備轉向、週五速度放慢北轉、週六漸漸遠離，若週四至週五卡努颱風北轉的時間點較晚、位置偏西，則颱風暴風圈就有可能接觸到東北角地區，因此氣象局目前無法排除陸上警報的可能，詳細時間還需觀察颱風動態半天左右。

▲卡努颱風持續往西移動靠近台灣，目前距離台北約650公里，中央氣象局今（1）日晚間8時30分也發布「海上警報」。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲卡努颱風持續往西移動靠近台灣，目前距離台北約650公里，中央氣象局今（1）日晚間8時30分也發布「海上警報」。（圖／翻攝中央氣象局官網）
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」也補充，卡努颱風即將來到黃海上空的「太平洋高壓」主體南方，未來48小時要密切注意北方高壓勢力的變化，斷開速度、破口位置及大小，決定卡努的轉折點，高壓低緯度西伸的狀況，則決定往北或轉向東北的幅度，提醒台北、基隆、桃園、宜蘭北端的民眾，務必做好防颱措施

卡努颱風目前正位於台北東方650公里的海面上，以每小時12公里速度，向西北西轉西方向前進，中心附近最大風速每秒45公尺（每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（每小時198公里），相當於16級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑100公里。

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