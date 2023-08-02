卡努颱風又變強！氣象局估17：30發布陸警 鄭明典：恐成長命颱風
卡努颱風緩緩向台灣靠近，中央氣象局預報員朱美霖表示，卡努颱風在過去3小時有略為增強，由於它在週四至週五向北轉向的時間內，暴風圈可能會接觸陸地，因此今（2）日下午至傍晚可能發布陸上警報，目前下午5時30分機率較大；前氣象局長鄭明典更指出，「卡努颱風有長命颱風的條件」，提醒民眾不可忽視其影響，應關注最新颱風動態。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員朱美霖說明，颱風過去3小時強度略為增強，目前中心位置在台北東方550公里的海面，向西北西移動，對台灣北部海面及東北部海面將構成威脅，明後天速度會持續放慢並向北轉向，預計週五（8月4日）清晨轉向結束後遠離台灣，這段期間卡努颱風的暴風圈預計會接觸台灣東北角陸地。
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」也提到，卡努颱風偏西移動中，暴風圈預計明天午前就會碰到基隆、北海岸及宜蘭北端，週五午後才會逐漸脫離，未來36小時西進幅度很關鍵，將決定暴風圈涵蓋程度。鄭明典甚至發文表示，「台灣已經受到外圍環流影響了！駛流弱，有長命颱風的條件」。
朱美霖提醒，因為卡努颱風，北台灣今日的雨勢會比昨天明顯，明後兩天颱風最接近時，北部及中南部山區都會出現較大雨勢，週五颱風北轉並遠離後，「西南風」的環境建立，中南部將迎接較長時間的降雨，氣象局將持續追蹤，請民眾注意最新颱風動態。