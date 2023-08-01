卡努颱風讓各國大亂鬥！混亂路徑似「納莉颱風」 彭啟明：很少見
卡努颱風生成後持續朝台灣北方海域靠近，民眾除了關心其未來造成的影響外，也相當好奇卡努颱風詭異的「預測路徑」，不僅從原本的往西登陸中國修正到北轉朝日本前進，今（1）日各國釋出的路徑預測更是「大亂鬥」，詭異到令許多網友想起2001年，被中央氣象局視為「四大怪颱」之一的納莉颱風。
記者張志浩/綜合報導
臉書粉專「觀氣象看天氣」指出，卡努颱風讓各國超級電腦為之瘋狂，後期預測路徑大亂鬥，「有先往西→再轉東→再轉北的」、「先往西→再轉東→再轉北→再轉西的」、「先往西→再轉東→再轉南→再轉北的」，如此混亂、差異的預測還真的少見。
混亂的路徑預測，讓不少網友紛紛回憶起2001年的納莉颱風，當年它在琉球那霸附近海面打轉，後續卻調頭緩慢地直撲臺灣，甚至在東北角登陸，49小時後才從台南安平附近進台灣海峽南部，加速向西移動，期間重創各地，造成淹水等災情。
對此氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明坦言，卡努颱風由於位在「兩個高壓」之間的「鞍型場」，且這個「鞍型場」的範圍特別寬廣，因此卡努颱風的路徑有很大的空間變動，且今年夏天太平洋高壓顯著弱化，各模式很難抓準「高壓變化時間點」，才讓卡努颱風出現相對詭異的預測路徑。
不過彭啟明也指出，相較於卡努颱風，2001年的納莉颱風由於是發生在秋天，秋天的天氣系統多元且多變，因此颱風出現大幅度轉折、轉向都算正常，但目前只是8月初，環境還沒想像中那麼亂，卡努颱風很難模仿納莉颱風的模式影響台灣，北轉幾乎是確定的趨勢。