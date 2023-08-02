卡努颱風17:30發布陸警！暴風圈「觸陸24小時」 颱風假機率增大
卡努颱風目前以相當緩慢的速度持續靠近台灣，中央氣象局除了持續發布海上警報外也表示，若卡努颱風路徑無特殊變化，將在今（2）日下午5時30分發布「陸上颱風警報」，主要警戒範圍包括新北、基隆、宜蘭等沿岸，預計颱風暴風圈明（3）日中午觸陸，24小時後，週五（8月4日）中午才會脫離，至於北台灣是否放颱風假，還是要看地方政府宣布為主，請民眾持續留意最新動態。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員朱美霖說明，卡努颱風今晚會威脅台灣北部及東北部海面，因此持續發布海上警報；而明日中午，卡努颱風暴風圈會接觸東北角地區，因此今（2）日下午5時30分會發布「陸上警報」，範圍預計包括基隆、新北、宜蘭等縣市，未來路徑不確定性極大，若卡努颱風再偏西一點轉彎，暴風圈可能會再接觸到新北、台北、基隆、宜蘭的更多地區。
朱美霖提醒，今日基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區也有較強陣風，明日中部以北、南部有局部大雨發生的機率，尤其西半部山區有局部豪雨發生，南部有局部短暫陣雨或雷雨，東半部有零星短暫陣雨，南部則要小心週末開始「西南風」帶來的持續性降雨。
卡努颱風目前正位於台北東方480公里的海面上，以每小時12轉7公里速度，向西北西轉西方向前進，中心附近最大風速每秒48公尺（每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（每小時209公里），相當於17級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑100公里。