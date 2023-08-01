快訊／下班快回家！7縣市「豪雨特報」　雨勢入夜才趨緩

卡努有機會放颱風假嗎？北台灣接近「停班停課標準」　時間點揭曉

▲卡努颱風未來將威脅台灣北部海域，且不排除與陸地接觸，週四之後北部「瞬間陣風」可能接近颱風假標準。（圖／觀氣象看天氣臉書）
▲卡努颱風未來將威脅台灣北部海域，且不排除與陸地接觸，週四之後北部「瞬間陣風」可能接近颱風假標準。（圖／觀氣象看天氣臉書）

記者張志浩/綜合報導

卡努颱風朝西北前進，未來將威脅台灣北部海域，外圍環流也會替北台灣帶來雨勢和強風，天氣粉專「觀氣象看天氣」指出，在週四（8月3日）以後，卡努颱風會帶來較強風勢，屆時北部「瞬間陣風」可能接近颱風假標準，未來颱風北轉的角度及移速是觀察重點，但北部今（1）日起就有間歇雨勢，隨颱風接近會更明顯。

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「觀氣象看天氣」表示，根據中央氣象局最新路徑顯示，卡努颱風有微幅向西修正的趨勢，推估暴風圈在週四至週五（8月3日至8月4日）有機會掠過東北方近海，若未來路徑再修正，甚至有機會碰觸到北台灣陸地。

▲卡努颱風未來將先替北部地區帶來雨勢，週末過後帶起西南風環境，中南部地區降雨範圍會擴大且較持續，局部容易有較大雨勢。（圖／中央氣象局提供）
▲卡努颱風未來將先替北部地區帶來雨勢，週末過後帶起西南風環境，中南部地區降雨範圍會擴大且較持續，局部容易有較大雨勢。（圖／中央氣象局提供）
此外，週四開始也是颱風的轉向時間點，屆時「北轉的角度」及「移動速度」都是觀察重點，但較能確定的是，北部今起就有間歇雨勢，將隨颱風接近更明顯，且週四以後可能會有較強風勢出現，據歐洲中期預報中心資料，北部瞬間陣風可能接近颱風假標準。

「觀氣象看天氣」提醒，卡努颱風在北部海域緩慢移動時，就像一台抽水馬達，會導致西南部在週四以後出現因「西南風」導致的持續性雨勢。中央氣象局則提及，由於未受地形影響、海溫又溫暖，卡努颱風強度持續增強，目前七級風平均暴風半徑280公里，不排除有再提高到300公里的可能，氣象局最快在今（1）日晚上8時30分有機會發布「颱風海上警報」。

至於颱風假標準，根據行政院人事行政總處公布的《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定有以下3個重點：

◾颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。

◾依氣象預報或實際觀測，降雨量達各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞。

◾風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準，但因受地形、雨量影響，讓交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。

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