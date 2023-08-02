卡努颱風侵台機率增！最快下午發陸警 北台灣有機會「放颱風假」
隨著卡努颱風的逼近，中央氣象局昨（1）日已發布「海上警報」，氣象局預報員黃恩鴻表示，以目前預估的路徑來看，卡努颱風的暴風圈有機會觸碰到台灣東北角的陸地，因不排除發陸上警報的可能，時間點可能落在今（2）日下午至傍晚，還需要觀察一下，若「風雨預報」的等級達標，北台灣縣市有機會放颱風假，但實際情況仍以地方政府判斷為主，民眾可先關注已發佈的「大雨特報」。
記者張志浩/綜合報導
黃恩鴻指出，卡努颱風的速度正在減緩中，目前以每小時12轉9公里的速度前進，北轉的時間點預計落在週五（8月4日）清晨，由於整體路徑往西，因此卡努颱風北轉時將更靠近台灣，發布陸上警報的機率在今日上午也略為增高，今日下午至傍晚很有機會。
至於卡努颱風週四或週五「放颱風假」的可能性，黃恩鴻指出，由於暴風圈觸碰陸地的範圍僅侷限在東北角，因此主要還是看「風雨預估」的狀況，其中雨勢部分較難達標，北台灣主要都受外圍環流影響，會有大雨但不會太極端，風力部分則比較有機會，若以颱風假標準「平均風力可達級以上或陣風達10級以上」，預估北北基、宜蘭沿海的陣風有機會達10級，請民眾特別留意。
至於實際的降雨影響，黃恩鴻表示，受到卡努颱風外圍環流影響，北台灣今日的雨勢會比昨天明顯，明後兩天颱風最接近時，北部及中南部山區都會出現較大雨勢，週五颱風北轉並遠離後，「西南風」的環境建立，中南部將迎接較長時間的降雨，氣象局將持續追蹤，請民眾注意最新颱風動態。