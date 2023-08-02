不斷更新／卡努颱風明天觸陸！北台灣風強雨大　暴風圈恐侵4縣市

卡努颱風有點兇！暴風圈明中午觸陸　「北北基宜」恐全進陸警範圍

▲卡努颱風最快明（3）日中午左右暴風圈就會接觸北海岸和東北角陸地，因此「陸上警報」可能在今日下午至傍晚發布，範圍涵蓋北北基宜。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲卡努颱風最快明（3）日中午左右暴風圈就會接觸北海岸和東北角陸地，因此「陸上警報」可能在今日下午至傍晚發布，範圍涵蓋北北基宜。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張志浩/綜合報導

卡努颱風速度越來越慢，路徑上持續威脅台灣北部海域，中央氣象局持續發布「海上警報」，氣象局預報員朱美霖指出，卡努颱風預計「明日晚間至後天」（8月3日至8月4日）最接近台灣，最快明日中午左右暴風圈就會接觸北海岸和東北角陸地，因此「陸上警報」可能在今（2）日下午至傍晚發布，提醒民眾，未來兩天颱風最靠近時，北台灣是處於「風強雨大」的情況，請特別留意。

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朱美霖表示，卡努颱風速度緩慢，向北轉的位置偏西，因此整個颱風暴風圈涵蓋範圍會觸及北台灣陸地，明（3）日中午左右北海岸和東北角陸地就會被接觸，由於北海岸範圍包括新北、基隆、宜蘭等地，因此陸上警報的警戒範圍主要落在「北北基宜」4縣市，未來路徑不確定性極大，若卡努颱風再偏西一點，暴風圈可能會再接觸到新北、台北、基隆、宜蘭更多地區。

▲朱美霖表示，卡努颱風速度緩慢，影響台灣的時間從今日一直延續到週五，北台灣務必留意強風大雨。（圖／中央氣象局提供）
▲朱美霖表示，卡努颱風速度緩慢，影響台灣的時間從今日一直延續到週五，北台灣務必留意強風大雨。（圖／中央氣象局提供）
實際影響上，卡努颱風外圍環流影響，今日基隆北海岸及北台灣有局部大雨發生，中南部及東北有局部短暫陣雨，其它地區及金門、馬祖多雲到晴，午後東部及東南部地區有零星短暫陣雨，明日中部以北地區及南部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其西半部山區有局部豪雨的可能。

卡努颱風目前正位於台北東方510公里的海面上，以每小時12轉7公里速度，向西北西轉西方向前進，中心附近最大風速每秒48公尺（每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（每小時209公里），相當於17級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑100公里。

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