不斷更新／卡努陸警17：30發布！暴風圈將觸陸24小時　週五才遠離

不斷更新／卡努颱風將發陸警！3日停班停課、颱風假最新通知一覽

▲卡努颱風預計2日17:30發布海上陸上颱風警報，各縣市是否會放颱風假，全台停班停課最新通知一次看。（圖／翻攝向日葵8號衛星）
▲卡努颱風預計2日17:30發布海上陸上颱風警報，各縣市是否會放颱風假，全台停班停課最新通知一次看。（圖／翻攝向日葵8號衛星）

記者潘毅/綜合報導

卡努颱風強度已達中颱上限，中央氣象局預計2日下午5時30分發布「海上陸上颱風警報」，警戒範圍包括新北、基隆、宜蘭等沿岸，預計暴風圈在3日中午觸陸。民眾最關心「明天會放颱風假嗎？」《 NOWnews今日新聞》整理8月3日全台各縣市停班停課最新通知一次看。

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由於雙北、基隆共同決策，台北市長蔣萬安稍早表示，下午聽取最新報告，前提是達到停班停課標準，並考量是否影響4縣市市民通勤安全。桃園市長張善政指出，原則上停班停課的決定，會盡量與基北北同步作業。台北市、新北市、基隆市、桃園市最快2日晚上8時宣布。

🟡8月3日（周四）各縣市停班停課狀況：

📍北部地區 8月3日（周四）
台北市：尚未列入警戒區，最快2日晚上8時宣布
新北市：尚未列入警戒區，最快2日晚上8時宣布
基隆市：尚未列入警戒區，最快2日晚上8時宣布
新竹市：尚未列入警戒區，預計晚上8時至8時30分宣布
桃園市：尚未列入警戒區，最快2日晚上8時宣布
新竹縣：尚未列入警戒區
宜蘭縣：尚未列入警戒區

📍中部地區 8月3日（周四）
台中市：尚未列入警戒區
苗栗縣：尚未列入警戒區
彰化縣：尚未列入警戒區
南投縣：尚未列入警戒區
雲林縣：尚未列入警戒區

📍南部地區 8月3日（周四）
嘉義縣：尚未列入警戒區
嘉義市：尚未列入警戒區
台南市：尚未列入警戒區
高雄市：尚未列入警戒區
屏東縣：尚未列入警戒區

📍東部地區 8月3日（周四）
花蓮縣：尚未列入警戒區
台東縣：尚未列入警戒區

📍外島地區 8月3日（周四）
澎湖縣：尚未列入警戒區
連江縣：尚未列入警戒區
金門縣：尚未列入警戒區

🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）

🟡最新颱風路徑
颱風警報 第7報（發布時間：08/02 14:30）
目前颱風中心在臺北東北東方海面，向西北西轉西移動，對臺灣北部海面及東北部海面將構成威脅。

▲卡努颱風2日14時的中心位置，在台北的東北東方約 480公里海面上。（圖／氣象局）
▲卡努颱風2日14時的中心位置，在台北的東北東方約 480公里海面上。（圖／氣象局）
🟡「陸上警報」發布標準
預測18小時後，颱風之7級風暴風範圍可能侵襲台灣本島、澎湖、 金門或馬祖陸地，應即發布陸上颱風警報。

🟡放颱風假的標準
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
 

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