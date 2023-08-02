不斷更新／卡努颱風將發陸警！3日停班停課、颱風假最新通知一覽

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🟡8月3日（周四）各縣市停班停課狀況：
📍北部地區 8月3日（周四）
台北市：尚未列入警戒區，最快2日晚上8時宣布
新北市：尚未列入警戒區，最快2日晚上8時宣布
基隆市：尚未列入警戒區，最快2日晚上8時宣布
新竹市：尚未列入警戒區，預計晚上8時至8時30分宣布
桃園市：尚未列入警戒區，最快2日晚上8時宣布
新竹縣：尚未列入警戒區
宜蘭縣：尚未列入警戒區
📍中部地區 8月3日（周四）
台中市：尚未列入警戒區
苗栗縣：尚未列入警戒區
彰化縣：尚未列入警戒區
南投縣：尚未列入警戒區
雲林縣：尚未列入警戒區
📍南部地區 8月3日（周四）
嘉義縣：尚未列入警戒區
嘉義市：尚未列入警戒區
台南市：尚未列入警戒區
高雄市：尚未列入警戒區
屏東縣：尚未列入警戒區
📍東部地區 8月3日（周四）
花蓮縣：尚未列入警戒區
台東縣：尚未列入警戒區
📍外島地區 8月3日（周四）
澎湖縣：尚未列入警戒區
連江縣：尚未列入警戒區
金門縣：尚未列入警戒區
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
🟡最新颱風路徑
颱風警報 第7報（發布時間：08/02 14:30）
目前颱風中心在臺北東北東方海面，向西北西轉西移動，對臺灣北部海面及東北部海面將構成威脅。
🟡「陸上警報」發布標準
預測18小時後，颱風之7級風暴風範圍可能侵襲台灣本島、澎湖、 金門或馬祖陸地，應即發布陸上颱風警報。
🟡放颱風假的標準
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。