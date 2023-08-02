乖乖上班！北部「颱風假」高機率無望 卡努颱風最新風雨預估出爐
卡努颱風目前已發布「陸上警報」和海上警報，明（3）日上半天，卡努颱風暴風圈將接觸台灣北部陸地，中央氣象局也公布攸關颱風假的最新「風雨預估」，其中北台灣並無任何一縣市的「雨量」或「風力」打颱風假標準，風力上全台也只有蘭嶼綠島達標，但台東縣稍早已宣布正常上班上課，因此明（3）日全台颱風假機率偏低，詳細情況仍視地方政府宣布為主。
記者張志浩/綜合報導
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。
據氣象局預估卡努颱風今（2）日晚上到明（3）日晚上的風力預測，新北市和基隆市平均風力5至6級，陣風8至9級，台北、桃園則是平均風力則是4至5級，陣風6至7級，皆無達到標準，其餘各地區平均風力大多3至4級，陣風5至6級；只有蘭嶼綠島平均風力7至8級，陣風10至11級達標，但台東縣已宣布正常上班上課。
卡努颱風雨量方面，北北基平地今晚至明晚，降雨預測大多落在100至190毫米左右，桃竹苗、台中接在80毫米以下，中南部多半小於50毫米，全部都不達颱風假標準，山區部分則是台北市最高，中部地區80至100毫米，南部山區50至100毫米。