卡努颱風豪雨來襲！最新「全台降雨趨勢」出爐 雨從北往南轟
卡努颱風（Khanun，泰國命名，原意為菠蘿蜜果）今（2）日已來到「中颱上限」，緩慢往西移動，並在週五（8月4日）清晨開始北轉，中央氣象局稍早也公布最新的降雨預測圖，趨勢上，今日北台灣的降雨就很明顯，明（3）日最劇烈，週五開始由於西南風影響，雨區往中南部擴大，且雨勢可能延續到下週，氣象局也已發布「大雨特報」，請民眾務必留意最新颱風動態。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局說明，颱風外圍環流影響，今日基隆北海岸及北台灣有局部大雨發生，中南部及東北有局部短暫陣雨，其它地區及金門、馬祖多雲到晴，午後東部及東南部地區有零星短暫陣雨，明日中部以北地區及南部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其西半部山區有局部豪雨的可能。
週五至下週二父親節（8月4日至8月8日），因為卡努颱風帶起西南風環境，迎風面的中南部有雨勢更加擴大，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，尤其北台灣週五過後降雨就會趨緩許多。綜觀卡努颱風對台灣天氣的影響，至少持續一週，就算颱風遠離仍會間接帶來雨勢，民眾做好留意防災準備。
此外，受到颱風外圍環流影響，近日基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區也有較強陣風；台灣北部海面、東北部海面及巴士海峽風浪逐漸增大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。