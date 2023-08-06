父親節必吃優惠／中身分證送龍蝦、吃到飽88折　火鍋幾歲送幾片肉

我是廣告 請繼續往下閱讀
主打宮廷火鍋的「問鼎」，適逢父親節，祭出「爸爸幾歲就送幾片牛肉」活動，即日起至8月15日前，提前至少1日預約訂位，含3成人以上選擇單點消費，同桌每成人消費達1000元，用餐當日請爸爸/阿公出示本人相關證件，就贈送「與父親歲數相同數量」的美國Choice頂級牛胸腹或屏東活菌豬五花，同桌取一最年長者數量贈送，恕不累贈。
年紀越年長送越多，浮誇肉肉山免費送！歡迎大家帶上阿公更有口福。提醒大家，如果爸爸與阿公皆享有資格，則取阿公歲數贈送。除了吃得氣派，還有周邊免費服務，備有精美龍、鳳袍等多款宮廷服飾，還有可以拍美照的龍椅，讓爸爸父親節體驗當皇帝的感覺。
📌王品牛排：身分證「中2碼」招待整隻「法式焗烤龍蝦」
王品集團即日起至8月31日，爸爸的身分證字號英文或數字對中「R、O、S、E、2、8、8」任2碼，平日到店消費2客套餐，即款待整隻「法式焗烤龍蝦」（價值1375元），相當於新竹、台南、高雄居民直接保底中英文1碼。
📌王品嚮辣麻辣鍋：身分證對中「88」！88折吃到飽
王品麻辣鍋「嚮辣」豪氣升級，推出濕式熟成冷藏牛肉，只要內用消費和牛無限嚮套餐就能無限吃。慶祝父親節玩身分證優惠，即日起至8月31日，到門店消費，就是嚮涮肉、和牛無限嚮、海陸頂級嚮套餐，出示身分證字號內含2個「8」，可享「單人88折」優惠，吃到飽不用800元。
還有「嚮辣」職人現切牛肉秀，每日限定時段，由主廚手切濕式熟成冷藏牛，猜中牛肉重量的最接近數字，還可免費獲得「老饕濕式熟成冷藏牛肉」一盤。
📌瀧厚炙燒熟成牛排：現抓硬幣！最多現折400元
瀧厚炙燒熟成牛排歡慶父親節，即日起至8月11日，推出「爸的多重鈔能力」現金折扣活動，只要前一天網路訂位，當天出示按讚粉絲專頁活動貼文畫面，單筆消費滿1688元起，即可參加8秒內抓取1元硬幣遊戲，現抓現折抵，最多現折400元；加碼臉書抽獎，在活動貼文完成指定任務，再抽8位贈送800元現金抵用券。
📌西堤牛排：喊聲「金多蝦」加菜「爐烤串鮮蝦」
西堤牛排7月24日至8月31日，到店消費單客經典套餐，對爸爸喊聲「金多蝦」，就能免費幫爸爸主餐加菜「爐烤串鮮蝦」（價值168元）；而且7月底前到全台「西堤牛排」消費2客經典套餐，更可用11元優惠價加購「醬烤和牛肋骨」1份。
📌陶板屋：拍照打卡贈「威士忌牛肋」
陶板屋即日起到8月31日，平日內用2客套餐，和爸爸拍照打卡成功，就贈「威士忌牛肋」1份。
📌聚 日式鍋物：招待北海道生啤酒1瓶
聚日式鍋物7月24日至8月8日，到官方FB指定貼文留言，或到店掃碼桌面立牌即可領券，憑券內用「雙人瀑布聚系列」套餐任一款，招待北海道生啤酒1瓶。
📌必勝客：「必勝の巨人」超特盛套餐
必勝客為「進擊的老爸」，推出PK雙饗卡APP獨家開賣的「必勝の巨人」超特盛套餐，掀起網路熱議的《進擊的巨人》臉孔比薩、神還原漢吉手藝的「馬鈴薯燉肉」，還附上金黃酥脆的薯瓣及蒜香起司麵包，售價799元。