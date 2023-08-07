透天厝空房免費借給親弟弟住　好心哥「少1動作」被課重稅

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也就是說，房子只要不是給你老婆、老公、爸爸、媽媽、兒子、女兒等直系親屬居住，就得辦理「無償使用公證」，否則國稅局就可依法認定為出租，並參照當地一般租金情況，計算租賃收入，要求繳納所得稅。
高雄三民公證表示，這種情況很常見，主要是很多人不知道所得稅法施行細則第88條規定，將財產無償借與他人使用者，必須訂立無償借用契約，且有二人證明確實無償借用，並依公證法規定辦理公證。
三民公證表示，只要當事人找二位見證人，一起到公證人面前簽訂無償借用契約，由公證人作成無償借用契約的公證書，再向國稅局提出此公證書，證明確實沒有租金收入，就可避免被課租賃所得。
房屋無償借用公證費用與房屋租約公證費用計算方式相同，據司法院公告公證費用，租金總額20萬元以下收1000元、20萬至50萬元收2000元，即若簽約1年，月租在1萬6666元以下收1000元、4萬1666元以下收2000元。
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