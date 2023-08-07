居家常見風水4煞！「穿心煞」最兇　命理師警告：有血光災又破財

透天厝空房免費借給親弟弟住　好心哥「少1動作」被課重稅

▲高雄一名哥哥把透天厝空房免費借給親弟住，卻因少了辦理無償使用公證，被國稅局認定漏報租金所得，要求補稅。（示意圖／NOWnews資料照）
▲高雄一名哥哥把透天厝空房免費借給親弟住，卻因少了辦理無償使用公證，被國稅局認定漏報租金所得，要求補稅。（示意圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

高雄一名哥哥見親弟弟沒地方住，好心讓他搬進透天厝空房同住，不但不收租金，也大方讓弟弟把戶口遷進自家。未料哥哥今年報完稅，卻被國稅局認定漏報租金所得，要求補稅，還因超出一個級距，多補了好多稅，一問才知道原來因沒有訂立「無償借用契約及辦理公證」，才被認定漏報租金所得。

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財政部國稅局表示，依《所得稅法》第14條第1項第5類第4款規定，將財產借與他人使用，除經查明確係無償且非供營業或執行業務者使用外，應參照當地一般租金情況，計算租賃收入。條文中「他人」指的是本人、配偶及直系親屬以外的個人或法人。

▲把房子免費借給配偶、直系血親以外的親友住，要訂立「無償借用契約及辦理公證」，就可避免被課租賃所得。（圖／NOWnews資料照片）
▲把房子免費借給配偶、直系血親以外的親友住，要訂立「無償借用契約及辦理公證」，就可避免被課租賃所得。（圖／NOWnews資料照片）
也就是說，房子只要不是給你老婆、老公、爸爸、媽媽、兒子、女兒等直系親屬居住，就得辦理「無償使用公證」，否則國稅局就可依法認定為出租，並參照當地一般租金情況，計算租賃收入，要求繳納所得稅。

高雄三民公證表示，這種情況很常見，主要是很多人不知道所得稅法施行細則第88條規定，將財產無償借與他人使用者，必須訂立無償借用契約，且有二人證明確實無償借用，並依公證法規定辦理公證。

▲屋無償借用公證費用與房屋租約公證費用計算方式相同。（圖／取自Unsplash）
▲屋無償借用公證費用與房屋租約公證費用計算方式相同。（圖／取自Unsplash）
三民公證表示，只要當事人找二位見證人，一起到公證人面前簽訂無償借用契約，由公證人作成無償借用契約的公證書，再向國稅局提出此公證書，證明確實沒有租金收入，就可避免被課租賃所得。

房屋無償借用公證費用與房屋租約公證費用計算方式相同，據司法院公告公證費用，租金總額20萬元以下收1000元、20萬至50萬元收2000元，即若簽約1年，月租在1萬6666元以下收1000元、4萬1666元以下收2000元。

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