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父親節燒肉免費送生蠔！爸爸「腰圍越大送越多」　麻辣鍋送XL牡蠣

▲父親節超狂優惠！繼王品牛排送龍蝦、馬辣問鼎麻辣鍋「爸爸幾歲就送幾片牛肉」，對中身分證嚮辣88折吃到飽；燒肉同話舉辦爸爸「腰圍越大送越多」大生蠔！這一鍋皇室秘藏鍋物免費招待XL牡蠣。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
▲父親節超狂優惠！繼王品牛排送龍蝦、馬辣問鼎麻辣鍋「爸爸幾歲就送幾片牛肉」，對中身分證嚮辣88折吃到飽；燒肉同話舉辦爸爸「腰圍越大送越多」大生蠔！這一鍋皇室秘藏鍋物免費招待XL牡蠣。（圖／這一鍋餐飲集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

父親節超狂優惠來了！繼王品牛排「送龍蝦」、馬辣問鼎麻辣鍋「爸爸幾歲就送幾片牛肉」，對中身分證嚮辣麻辣鍋享「88折吃到飽」；又有餐飲業者推出趣味活動，燒肉同話免費送「焗烤鋅級大生蠔」，爸爸「腰圍越大送越多」！這一鍋皇室秘藏鍋物推出澎湃「豪華拾錦海鮮拼盤」，爸爸挑戰彈珠一把抓比賽，有機會獲得免費招待XL牡蠣。

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📌燒肉同話：免費送「焗烤鋅級大生蠔」！爸爸「腰圍越大送越多」
燒肉同話父親節舉辦「爸氣十足 肚肚的驕傲」趣味腰圍量測活動，即日起至8月13日，至燒肉同話用餐點任一份套餐，並按讚燒肉同話Facebook粉絲專頁或追蹤Instagram，同桌可指派一名男性進行腰圍量測，依量測結果兌換指定份量「焗烤鋅級大生蠔」一份。

而且「腰圍越大送越多」大生蠔！腰圍83公分(含)以下贈送M份量（2顆）大生蠔，腰圍84-96公分(含)贈送L份量（3顆）大生蠔，腰圍97公分(含)以上則贈送XL大份量（4顆）大生蠔。

▲燒肉同話父親節優惠活動，爸爸「腰圍越大送越多」焗烤鋅級大生蠔。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
▲燒肉同話父親節優惠活動，爸爸「腰圍越大送越多」焗烤鋅級大生蠔。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
📌這一鍋皇室秘藏鍋物：挑戰彈珠一把抓送「XL牡蠣」
這一鍋皇室秘藏鍋物夏季推出澎湃「豪華拾錦海鮮拼盤」，集結頂級龍膽石斑、野生大花蝦、三點蟹、鮑魚與生態蝦等9款寶島時令海鮮；還主打兩人份「七寶海鮮拼盤」，及首度推出獲神農獎的「三九腹脇豬肉」。

父親節即日起至8月11日，推出「霸氣爸爸一把抓」活動，挑戰抓彈珠達到指定範圍，即可以免費招待「XL尺寸的牡蠣」一份。

▲這一鍋皇室秘藏鍋物則可挑戰彈珠一把抓，達到指定範圍就能免費送「XL牡蠣」。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
▲這一鍋皇室秘藏鍋物則可挑戰彈珠一把抓，達到指定範圍就能免費送「XL牡蠣」。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
▲這一鍋皇室秘藏鍋物父親節幫大家加菜生猛牡蠣。（圖／翻攝自這一鍋皇室秘藏鍋物FB）
▲這一鍋皇室秘藏鍋物父親節幫大家加菜生猛牡蠣。（圖／翻攝自這一鍋皇室秘藏鍋物FB）
📌王品牛排：身分證「中2碼」招待整隻「法式焗烤龍蝦」
王品集團即日起至8月31日，爸爸的身分證字號英文或數字對中「R、O、S、E、2、8、8」任2碼，平日到店消費2客套餐，即款待整隻「法式焗烤龍蝦」（價值1375元），相當於新竹、台南、高雄居民直接保底中英文1碼。

▲王品牛排身份證「中2碼」，招待整隻「法式焗烤龍蝦」。（圖／王品集團提供）
▲王品牛排身份證「中2碼」，招待整隻「法式焗烤龍蝦」。（圖／王品集團提供）

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