越南獨有咖啡？「國民特調」人手一杯 冰滴煉乳咖啡風靡全球
越南作為咖啡豆生產第二大國，對於「喝咖啡」這件事可說是全民運動，繁榮的市中心街道上可能就有十幾間特色咖啡廳，讓星巴克也難以攻略越南的咖啡市場。除了越南人民普遍喜好濃度高的咖啡，特色咖啡例如冰滴煉乳咖啡十分知名，讓愛喝咖啡的旅客到越南後都會去嘗試。
國際中心賴正琳／綜合報導
因為氣候關係，越南多半種植羅布斯塔咖啡豆（Robusta），它的綠原酸含量相對較高，比星巴克採用的阿拉比卡咖啡豆（Arabica）的咖啡因還要高兩倍，喝起來比較酸和苦，為了調和咖啡的酸苦，越南人會加入煉乳去調和，因此冰滴煉乳咖啡便誕生了。
對於平民來說，冰滴煉乳咖啡是國民美食，就像台灣的珍珠奶茶一樣。「越南咖啡」由三個東西組成：咖啡液、煉乳和冰塊。上桌時，滴漏壺裡頭通常已經加好熱水，需要約 5～10 分鐘的時間才會完全滴成一杯，等待時間可以先跟朋友喝茶聊天，也可以自由選擇要不要加煉乳。雖然最終滴出來的咖啡看似很少，但小小一杯的濃度比超商賣的大杯冰美式還要濃烈，加入大量冰塊後便完成了一杯冰滴煉乳咖啡。
在越南喝一杯冰滴煉乳咖啡不到台幣50元，如果喜歡體驗各種不同咖啡的旅客，到越南後一定要嚐嚐看這種特色咖啡，也很適合到越南去尋找特色的咖啡廳，也是很棒的伴手禮選項之一。