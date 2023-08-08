獨家專訪／下一個曾雅妮橫空出世？林品杉連奪兩冠　驚動美國高壇

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林品杉的高球啟蒙源自父親，為了增進親子關係、培養共同興趣，林品杉4歲就踏上高球場，享受追逐小白球的樂趣。媽媽Lily說，「其實剛開始沒有要培養品杉成為選手，但她越打越好，也非常有興趣，即使訓練和學業都背負沉重的壓力，也從來不喊累，因此家人就成為她的最佳後盾。」
功課名列前茅 還「意外」入奧林匹亞科學與數學競賽
國小、國中功課總是在班上排名前3名的林品杉，自我要求非常高，無論是打球或是讀書都自動自發，且用最有效率地方式學習，尤其國中入選復興奧林匹亞科學與數學競賽隊，讓家人都不敢置信。媽媽Lily透露，「沒有專門培養品杉數理方面的專長，當時全校取前4名組隊參賽，其他3人都特別去補習，我也沒料到品杉能通過。」
在高球場上嶄露頭角地林品杉，開始參加國內的比賽，都繳出出色成績單，但Lily坦言過程非常辛苦，「一大早要從新店的家把品杉載去新竹球場，我再趕去士林上班，等下班再去球場，雖然過程艱辛，但看著品杉逐漸進步，且沒有怨言，我也甘之如飴。」
正式踏上選手之路，也是一段巧合
今年3月，林品杉在上海舉辦的AJGA International Pathway Series拿下冠軍，並拿下AJGA兩年全卡資格，這絕對是一場重大的勝利，代表未來幾年，林品杉在美國參加AJGA的公開賽，可以不用從資格賽打起，對於台灣的選手是天大的好消息，省下每次資格賽的住宿、機票等開銷，也不會影響在台灣的學業。
Lily說，「今年疫情趨緩，各國開始敞開國門，因緣際會下得知AJGA全卡資格賽在上海舉行，是首次離開美國舉辦，但條件嚴苛，全卡資格只給第一名，品杉經過資格賽、決賽的考驗，幸運拿下冠軍。」
展開巡迴之旅 兩奪兩座冠軍、連美國NCAA教練也鎖定
今年暑假林品杉展開AJGA巡迴賽之旅，每個選手一年只能參加5場AJGA巡迴賽，林品杉前兩場參加由潘政琮冠名贊助的青少年錦標賽與基金會錦標賽，分別拿下第8和第4名，經過適應、調整後，在接下來兩週都拿下冠軍，這對於非美國選手而言，非常不容易，因為AJGA賽事的難度很高，在艱困且陌生的球場很難拿下高分，更別說是二連冠。
林品杉這兩冠過成截然不同，第一冠是從落後打到領先，第一回合69桿、第二回合71桿、第三回合以64桿繳卡，寫下個人新紀錄，逆轉登上后座。第二冠Kevin Harvick基金會青少年錦標賽，則是第一回合71桿、第二回69桿、第三回合74桿，差點被逆轉。
超齡高抗壓 有望接棒曾雅妮、再創台灣高壇巔峰
截然不同地比賽走勢，最後都能拿下冠軍，也看出林品杉超齡的抗壓性。媽媽Lily說，「林品杉從小就是一個喜怒不形於色的小孩，很難從他的表情看出情緒，這是人格特質，也讓她總是能平常心面對挫折和挑戰。」
連續兩場AJGA公開賽冠軍，也讓美國NCAA高球教練開始關注這名來自台灣的選手。未來林品杉若能持續進步，並在美國高度競爭地環境下立足，定有機會成為下一個台灣之光，不僅是曾雅妮接班人，更能寫下專屬於林品杉的精采篇章。
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