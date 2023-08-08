台灣青少年公開賽／LPGA停辦後...他堅持:「台灣需要國際事」

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身為高爾夫專業教練的Steven，多年來經常帶著選手出國南征北討，參加過許多國際青少年賽事，深感台灣也需要一場這樣的比賽，來讓更多青少年選手們吸取養分，從中成長茁壯。所以，首屆台灣青少年公開賽於2011年舉辦，持續到2019年因為新冠肺炎疫情而暫停三年。在之前的這九屆賽事裡，這場以真正國際賽規舉辦的青少年賽事，已經逐漸在亞太青少年高球圈打響它的名號。今年，這場賽事移師曾舉辦裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽的美麗華球場舉行，從場地佈置、賽前練習設施、場地狀況、裁判配置、工作團隊、運動防護到外國選手的接待等等，都媲美國際職業賽事。一位首度與賽的台灣小選手在練球時讚道：「哇，我覺得我就像是電視裡的巡迴賽選手一樣。」
Steven強調，亞太地區需要有一股力量來推動青少年高爾夫運動，而最強大的推動力量就是交流。讓台灣與其他各國的家長與選手，透過青少年賽事平台來彼此交流，帶來刺激，能讓選手們更快速地成長。「我們和其他11個國家的青少年高協、高協與體總等高球推廣單位簽訂MOU，讓彼此的選手可以交流參賽，一起打造亞太地區的青少年賽事平台，讓我們的青少年選手們無需遠赴美國，就能在這裡參加國際賽事，吸收經驗並賺取積分。」Steven說道。
所以，Steven很高興即便在停辦三年後，許多國外選手依舊非常踴躍地報名，印度甚至舉辦為期三天54洞的「台灣青少年公開賽」國家代表選拔賽，選出12位國家代表選手來台。「其中有一位名叫卡西卡（Kashika）的17歲女生，在母親的陪同下首度來到台灣，她們對於美麗華球場非常驚艷。球場位於海邊，球道變化大、挑戰性高，和印度傳統球場差異很大。她們也會參加週六的美國大學高爾夫營，藉此難得機會和美國大學教練面對面接觸，尋求未來前進美國大學的機會。」Steven興致沖沖地分享。「還有一位透過菲律賓青少年高協報名的華人小男生，一人參賽，全家報到。一家五口一起來台灣旅遊打比賽，等於我們也為台灣的觀光貢獻了一分心力。」
今年第10屆的台灣青少年公開賽，共有270位台灣選手與60位國外選手參加。在今天（8/7）舉辦資格賽後，明天（8/8）將舉辦青少年親善配對賽、開幕儀式與歡迎晚宴，然後從8月9日至11日舉辦三天54洞賽事，規模相當盛大。不過，Steven希望未來能夠繼續擴大，成為台灣的IMG世界青少年高球賽。
「如果未來正式賽事能達到200位台灣選手、100位國際選手的規模，我們將可以用到美麗華球場36洞場地，就像IMG那場一樣，不同組別在個別場地競賽。」Steven說。「我們也希望和更多的企業與單位一起努力，讓台灣成為亞太青少年高爾夫發展中心，讓亞太地區的青少年選手與家長們，每一年都期待來台灣打比賽。」
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