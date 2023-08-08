台灣青少年公開賽／資格賽篩選出正式名單　專業球探、教練也來台

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今年這場青少年國際賽事A組 (19歲以下)、B組 (15歲以下) 選手必須自己揹球桿或推球車進行比賽，賽事執行長翁士棻表示，全世界的職業賽事，以及美國USGA、AJGA和國際主流的青少年業餘賽事，皆認為體能條件是競賽的重要環節，球員在下場比賽和練習都需要自行揹球袋或拉球車。
有鑑於接軌國際高球文化為大會的主要核心使命，協助台灣少青少年球員鍛鍊能力以銜接國際賽事的模式，今年的台灣青少年公開賽( TJOTaiwan Junior Open )開始啟動了台灣首例的A、B組自拉(背)下場規定。
請A、B組的男女選手務必注意下面規定：觀眾禁止協助球員推車或背球桿。球員必須自備沙袋，並確實修補打球痕跡(Divot)，自行修補上果嶺的球痕，並耙平打過的沙坑痕跡。
緊接在青少年公開賽之後的週六和週日，將在美麗華球場舉辦「美國大學教練營隊」，這次除了有喬治華盛頓大學(十二大聯盟)和南猶他大學(西大西洋聯盟)的主教練們以外，更邀請到常春藤聯盟的哥倫比亞大學主教練來台。Coach Amy Weeks將會是近十年內首訪亞洲的的常春藤聯盟大學主教練。
另外，今年也有一位專業球探參與，Coach Mike也是一位前大學教練，會教導學員如何取得品牌廠商的贊助，對青少年球員有很大的幫助。另外營隊課程安排模擬美國大學校隊的日常訓練模式，讓青少年選手提早理解校隊生活和球隊內部的競爭。這是國內青少年球員的好機會，來台參賽的外國選手也有人報名參加這個營隊，打完比賽之後再探索一下未來的可能性。
資格賽各組參賽人數不同，大會設有人數及桿數門檻，像女A組兩人參賽，陳典芸82桿排第一，晉級正賽，另一位高90桿沒過關。女B組7人參賽只有5人達標，莊蓁妮84桿較佳。男D組黃裕龍打出71桿是今天資格賽唯一紅字成績的球員。
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