台灣青少年公開賽／15國、330位選手競桿　球員、家長吐心聲

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「我曾經多次帶兒子們在暑假期間去美國打比賽，今年也去打了IMG與Callaway等青少年賽事。很多比賽的練習場因為位置有限，選手們都得用「搶的」才能練球，總會引發一些抱怨與糾紛。這場比賽制定練習場使用規範，讓每位選手在賽前都有時間能練到長桿，我覺得真的很棒。此外，國外的青少年比賽都是自揹球袋或推車，這場比賽的A、B組也這麼做，我覺得很好，和國際接軌，選手們要走出去也會比較適應。簡言之，我覺得台灣青少年公開賽辦得真的很用心，也很專業。」
劉書宏（選手劉依依與劉心心的父親）
「不久前我曾帶劉依依去日本參加了兩場青少年賽事，感覺到日本的賽事平均水準很夠，不管是場地或選手。而賽事單位對於選手的要求非常嚴謹，會明白地提醒選手賽事規定與球場禮儀等細節。而這場台灣青少年公開賽的氛圍也非常好，不管是場地佈置、硬體設備與整體氛圍都很棒，很高興台灣也有這樣高水準的國際賽事可以參加。」
陳楷翔（男D組參賽者）
今年暑假在台灣參加五場比賽拿下五場勝利、奪冠率百分百的陳楷翔，無疑是目前國內男D組的超級戰將。這位目前在苗栗全國球場儲訓的小四生，在贏得六月的小學盃冠軍後其實可以直接打正賽，但他和爸爸討論後仍選擇參加資格賽，把資格賽當練習賽，提升對於球場的熟悉度。
球齡三年多的陳楷翔，儘管開球距離不算特別出色，但最有自信的就是短桿，即便球沒上果嶺，總有把握一切一推救平標準桿。他希望未來能夠成為職業高爾夫選手，和潘政琮一樣，站上美巡舞台。
「這場比賽感覺比較盛大，而且還有國外選手，我已經練了一年英文，可以和他們溝通。」陳楷翔說。「目標還是一樣，拿冠軍！」
賴宥廷（男C組參賽者）
身材高大距離十足的賴宥廷，是男C組的重砲手，平均開球有250碼左右的水準。球齡三年的他，最好的成績是上個月的台中青少年夏季系列賽拿下男C組冠軍，成績為，相當夠水準。
賴宥廷的球齡三年多，最初是為了陪阿公才開始打高爾夫球，打著打著就打出興趣了。雖然距離是他的強項，但最吸引他的是推桿，在果嶺上判讀路徑，把球推進洞是最讓他感到快樂的。
第一次參加台灣青少年公開賽這樣的國際賽事，賴宥廷覺得很新鮮。「有真草練習場可打，又有碼數本，還有其他國家的選手，感覺非常正式。」賴宥廷說。「我對自己今天資格賽的表現也很滿意，希望正式賽最後能打進前15名。」
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