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星巴克星冰樂77折　32間手搖飲「買一送一」喝春水堂、龜記、CoCo

▲星巴克新品「烤杏仁白巧克力」星冰樂與那堤，隱藏優惠77折；「新竹環保咖」活動享龜記茗品等30間手搖飲循環杯「買一送一」優惠；還有CoCo、春水堂好康全掌握。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克新品「烤杏仁白巧克力」星冰樂與那堤，隱藏優惠77折；「新竹環保咖」活動享龜記茗品等30間手搖飲循環杯「買一送一」優惠；還有CoCo、春水堂好康全掌握。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

夏日清涼飲料優惠喝起來！星巴克全門市新推出「烤杏仁白巧克力」風味星冰樂與那堤，隱藏優惠代碼「烤杏仁77」享77折好康；新竹市環保局舉辦「新竹環保咖」活動，包括龜記茗品等30間手搖飲循環杯優惠「買一送一」快跟上。今（9）日CoCo週三好友日葡萄柚果粒茶(L)「第二杯0元」、春水堂華山店開幕「買一送一」優惠，一篇全掌握。

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📌星巴克買一送一　「烤杏仁白巧克力」77折！中秋節新品上市
星巴克數位體驗「買ㄧ送ㄧ」領券最後一天！今起全台門市新推出「烤杏仁白巧克力」風味星冰樂與那堤，星禮程會員使用行動預點服務可享有優惠，單筆結帳輸入隱藏優惠代碼「烤杏仁77」，可享新品烤杏仁白巧克力那堤(冰/熱)、特選烤杏仁白巧克力那堤(冰/熱)以及烤杏仁白巧克力星冰樂大杯(含)以上77折優惠。

▲星巴克新品「烤杏仁白巧克力」風味星冰樂與那堤。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克新品「烤杏仁白巧克力」風味星冰樂與那堤。（圖／台灣星巴克提供）
中秋節新品鎖定夜空靛藍色搭配古銅星月、還有玉兔巧思的不鏽鋼杯及馬克杯，超萌配件毛絨月兔綁帶隨行杯袋、及秋意濃厚的咖啡女神束口隨行杯袋也必收。

▲星巴克中秋節系列新品，雲兔矽膠套不鏽鋼杯，售價800元；毛茸月兔綁帶隨行杯袋，售價390元超萌。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克中秋節系列新品，雲兔矽膠套不鏽鋼杯，售價800元；毛茸月兔綁帶隨行杯袋，售價390元超萌。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克2023中秋系列商品，售價550元～1600元。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克2023中秋系列商品，售價500元～1600元。（圖／台灣星巴克提供）
📌CoCo買一送一！葡萄柚果粒茶「第二杯0元」
CoCo都可新品以葡萄柚果肉搭配爽口綠茶，打造酸甜清香的葡萄柚果粒茶，適逢週三好友日，透過LINE官方帳號領券可享「第二杯0元」好康優惠，相當於「買一送一」優惠。

提醒大家，甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限8月9日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

▲CoCo都可響應「關於我可能讓你很意外的point」Facebook臉書熱潮，自揭老闆根本斜槓王，除了手搖飲、還曾經賣過火鍋及關東煮，最令大家訝異的是，曝光Logo「是珍珠從杯身滑下來的樣子」，才不是QOO，引來眾多網友笑說「以為是包子」！（圖／翻攝自CoCo都可粉專）
▲CoCo週三好友日「第二杯0元」，相當於買一送一好康又來囉。（圖／翻攝自CoCo都可粉專）
📌春水堂華山店開幕「買一送一
春水堂插旗華山文創園區，華山店開幕推出首度北上的「小春雞蛋糕」，還限定販售「黑糖琥珀珍珠霜淇淋」。即日起試營運，消費贈送限量春水堂「珍珠奶茶」或「功夫麵」印章明信片乙張（隨機不挑款）；8月8日正式開幕至8月10日，單筆消費滿999元，贈送限量珍珠奶茶「買一送一」券；8月11日至8月13日，單筆消費滿1299元，贈送限量「春水堂野餐墊」。

▲「小春雞蛋糕」北區95元/份，共有珍珠卡士達、紅豆卡士達、黃金蜂蜜、經典原味4種口味。（圖／春水堂提供）
▲春水堂插旗華山文創園區，開賣首度北上的「小春雞蛋糕」，還有買一送一優惠活動。（圖／春水堂提供）
📌30間手搖飲「買一送一」循環杯優惠
新竹市環保局即日起至9月30日，舉辦「新竹環保咖～借‧這杯有禮」回饋活動，囊括30間手搖飲一起提供「uCup」永續循環杯免費租借服務，8月10日前還加碼每日限定「買一送一」好康給消費者，《NOWnews今日新聞》提醒大家倒數兩天把握划算優惠，今天8月9日有龜記茗品－清大店、甘蔗の媽媽－光復店、原一茶宴；明天8月10日則是橘品、茗釀茶品－清大風雲店、小品Drink－金山店。贈送50元內飲品，每店限量30組，每人限購1組。

▲新竹市環保局祭出30間手搖飲「買一送一」循環杯優惠活動。（圖／翻攝自新竹市環境保護局FB）
▲新竹市環保局祭出30間手搖飲「買一送一」循環杯優惠活動。（圖／翻攝自新竹市環境保護局FB）

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