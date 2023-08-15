新生代中華男籃掌舵者！林庭謙生涯回顧　轉型一號仍藏不住其鋒芒

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林庭謙目前23歲，父親是是前裕隆男籃當家後衛林正明，後者退役後轉任教練職務，擔任能仁家商主帥，一手打造出以快速、全場轉換作為招牌的「能仁體系」，特別擅長培養後衛，陳盈駿、林俊吉、谷毛唯嘉、高錦瑋、林彥廷等後場好手都是出自這間學校。林廷謙從小就對籃球有興趣，在父親的栽培之下，很快開始接受專業正規的訓練，並打下了堅實的基礎。
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林庭謙國中就讀金華國中，國三時就已經長到了190公分，還曾在對七賢國中的比賽中轟出單場41分的表現。高中時期他赴美發展，就讀肯塔基州的衛斯理基督學校（Wesley Christian School），這一段時期可說是林庭謙球風成長的關鍵時期，除了透過專業訓練提升球技、並克服如左右手不均衡的缺點之外，枝繁葉茂的美國籃球培育體系更讓他眼界大開、吸收了許多最新的觀念和知識。另外，在語言和文化上的提早接觸和學習，也對未來他投身NCAA大有幫助。
當時林正明給林庭謙開出「四不」要求：不交女友、不喝酒、不吸毒、不抽菸，同時要兼顧課業和球技，而後者果真也專心在自己要走的路上。高中教練教練麥丁斯（Dave Meddings）曾大讚過林庭謙投籃能力和球商，他的球風特點也基本在那時候成形，繼續邁向前往最高水準的舞台挑戰的夢想。
提前投入職籃試煉 CBA「探花」轉型控衛
在選擇大學時，林庭謙獲得多所NCAA一級大學籃球學校提供獎學金，他最終決定前往有更多發揮空間的布萊恩大學（Bryant University）就讀，處女秀他替補出賽11分鐘，5投2中、攻下7分2籃板1助攻1抄截1阻攻。整個賽季他共上場32場比賽，16次先發出賽，場均23.5分鐘，可攻下8.6分1.9籃板1.2助攻，3度獲得NEC聯盟的（單周最佳新人）Rookie of the Week。
2020年他因疫情提前結束大學學業投入CBA選秀，也以首輪第三順位的「探花」身份獲得天津隊青睞。首季就締造了新秀單場最高得分的28分以及新秀賽季最高總得分的372分。新秀賽季場均12.4分2.5籃板4助攻2抄截，展現出高於同年齡層的成熟。
天津隊總教練劉鐵很器重林庭謙，稱讚他「出類拔萃」，這兩季也開始幫助他從二號位轉往一號位，後者在新秀合約時期加強了自己的許多不足之處，切入進攻表現變得更加有水準，在場上的大局觀也有所成長，第二年的數據已進一步提升到15.8分4籃板5.1助攻2.2抄截，得分為隊內本土球員之冠。
林庭謙心中一直都有NBA夢，但儘管他在亞洲職籃的得分表現夠水準，但若想往更高等級的職籃發展，位置「往上打」肯定是必要的。天津教練團這一段時間對他的使用方式，也有利於其未來發展。
在今年夏天，天津男籃也很有誠意地用3年頂薪合約續約林庭謙，這也是對他這些年來努力的一種肯定。
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新生代台灣男籃的掌舵者 林庭謙要帶中華隊更上一層樓
2022年亞洲盃，林庭謙和劉錚及陳盈駿兩位學長攜手搭檔，「CBA三星」在這4場比賽中場均可聯手攻下49分，讓人看到未來台灣籃球在國際賽場打出好成績的積極信號。
在2023年瓊斯盃復辦，由於主控陳盈駿因傷缺陣，林庭謙成為球隊在場上的第一組織者，他在場上的才華和鋒芒藏不住，不僅外線穩定度可說是中華隊之冠，切入終結最後放籃的那一挑手感，更讓人驚艷。
這一屆阿巴西等年輕球員的發揮受到矚目，中華藍隊打出快速節奏進攻反擊受到讚譽，除了團隊高壓迫防守執行到位外，這和林庭謙在後場穩定供輸、控制節奏以及組織調動脫不了關係，這些年的控衛轉型計畫似乎已經讓人看到成效。
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目前「CBA三星」之中，就屬林庭謙的年紀最輕，未來也勢必是由他來帶領這一支新生代的中華隊，而在本屆比賽之中，也的確能看到教練團開始在這方面布局。未來若他有機會和阿巴西、賀丹、賀博以及林信寬等人同隊合作，那幅光景實在是讓人浮想連連。
「新生代一哥」林庭謙小檔案
生日：1999年10月31日
所屬球隊：CBA天津榮鋼先行者隊
特殊經歷：
-國中時期單場41分
-亞洲U16中華男籃隊國手
-U17世界青年籃球錦標賽中華隊國手
-威廉瓊斯盃中華白國手
-亞洲盃資格爭奪賽中華對國手
-連續兩屆CBA明星球員
-首位取得CBA頂薪續約的台灣球員