橘爸唬籃／林庭謙+阿巴西=後場解答？新生代中華隊身體素質太爆炸

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阿巴西、賀博等體能怪物加入 中華隊後場、鋒線身體素質大大強化
在過去當我們談到中華隊，討論總離不開身體素質，現在有了歸化球員，內線大中鋒得到了一定的保障。因此一些有高度的本土球員得以朝著2-4號更有彈性地去發揮其特點。
中華隊要變強就一定要是打壓迫、打轉換，打轉換有兩點是很重要的，第一是防守足夠壓迫、但不犯規的能力，第二是轉換中的出球和終結能力。這歸結於球商和體能條件。
這一屆瓊斯盃，無論是中華藍、還是中華白，在1-4的位置單說身體天賦中的「空戰」能力可說是歷屆最強，轉換中邊對邊傳導製造出一個身位的領先後就是灌籃，就是直接得分。
雖然陳盈駿不在、劉錚也因傷影響跳投表現，但林庭謙和阿巴西已經展現未來中華隊後場1-2號的接班氣勢，兩人兼具外線跳投的把握度、縱向切入的能力和無球時的跑位終結。但更讓人印象深刻的，是他們的防守、是這支中華藍的防守能力。
1-3號是林庭謙、阿巴西和劉錚、4號有曾祥鈞、李德威，這是一個兼具身高和靈活度的本土陣容，當他們認真下去施加防守強度時，對於對手的後場是能造成十足威脅的。這種能力肯定必須成為未來中華隊的基底。
中華藍、白在本屆瓊斯盃的快速轉換讓人驚豔 林庭謙搭檔運動型側翼威脅性十足
而白隊雖然經驗上有所不足，但賀丹、賀博、林信寬三人——甚至簡廷兆、白曜誠、馬建豪等人都展現出有能力在身體對抗強的比賽中做動作的能力。特別是林信寬，他真的很擅長在一個出色的持球者身邊打球，這或許和他籃球生涯的經歷也有關，但這對於其在中華隊中的定位絕對是加分。
所以我們可不可這樣想像：當劉錚和阿巴西在後場迅雷急風般的包夾斷球後，交球給林庭謙快速推進，他在遭遇對方防守者攔阻後，瞥見賀博已經在空中、輕輕一拋完成灌籃得分。
快攻的能力等同於一支球隊的實力。中華隊已經有這樣的條件，這不是說這支球隊已經是亞洲強隊了，只是說我們有這樣的天賦了，這一點是一切的基礎，怎麼能不為此感到激動？
林庭謙+阿巴西=中華隊未來1-2號？兩人展現完美化學效應
而在半場系統戰中，林庭謙是一種更符合現代籃球式的控衛，他實際上就是雙能衛，除了投籃能力在亞洲後衛中拔尖般突出外，從這次瓊斯盃看起來，他的切入能力被嚴重低估。
林庭謙的縱向爆發力或許在一群體能怪物中不是特別突出，但他的節奏感很好，而且並不太害怕碰撞，而且很熟悉處理各種擋拆中的情境，是一名菁英級的持球進攻者。
阿巴西是他的完美互補，他是一種完全不同類型的運動型後衛，而且很善於無球跑動，這兩年在中信、以及去年暑假去美國磨練，個人的投籃水平大漲，兩人配合經驗很少，但化學效應卻很好。
瓊斯盃比賽的參考價值有限，但無疑中華男籃的新生代的核心架構已經能見到雛形，再過一些時日我們在亞運能看到更多。