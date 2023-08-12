瓊斯盃／林庭謙主控很沉穩 桑總：他打一號安心、但也剝奪其火力
林庭謙正在成為中華隊現役最好的雙能衛。今（12）日在瓊斯盃對伊拉斯圖雨晴（Rain or Shine Elasto Painters）的賽事，他擔任球隊先發控球後衛，把控理想節奏，率隊終場以98:79贏球。賽後總教練桑茂森坦言，讓進攻火力旺盛的前者去控球，是安心、卻又讓人掙扎的決定。
記者黃建霖/綜合報導
過去林庭謙國際賽在二號位上的進攻表現有目共睹，不過今年由於陳盈駿和李愷諺兩名後衛無法參加本屆瓊斯盃賽事，他因此得承擔球隊主控任務。他此役繳出16分5籃板4助攻的數據，效率是10投6中，讓人看到他在CBA磨練的成果。
「庭謙打一號對於他在中華隊的角色來說是很不一樣的扮演，他如果在二號的位置上殺傷力會更大。但這次球隊控衛戰力比較吃緊——而且他在CBA也嘗試過打這樣的位置——他打一號球隊比較安心，但也可能剝奪他的進攻火力。這一點也是教練團比較掙扎的決定。」桑茂森如此說道。
林庭謙今天最讓人驚豔的，莫過於他在切入時的高效表現，無論是在轉換、還是擋拆情境中，他都能撕裂防守得分、或是幫助隊友製造進攻機會，今天的表現完全就是稱職的攻勢發動機。
對此，林庭謙本人表示，其實自己開賽前有私底下和學長陳盈駿討教，希望能從他身上挖更東西。至於對今天球隊整體的表現，他認為在第一節有執行出教練團要的東西，不過之後有一些小細節可以做得更好。