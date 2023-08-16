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法人熱錢轉投商辦！2023上半年總銷破百億　精華地段老商辦超香

▲2023上半年台北商辦總銷已破百億，不少大手筆「包棟式」交易，當中又以精華地段的老商辦最吃香。（圖／信義全球資產提供）
▲2023上半年台北商辦總銷已破百億，不少大手筆「包棟式」交易，當中又以精華地段的老商辦最吃香。（圖／信義全球資產提供）

記者徐銘穗/綜合報導

平均地權條例「管住不管商」，不少法人將資金轉向商用不動產，甚至直接整棟出手，「財團法人陳啟川先生文教基金會」於6月時，以13.27億元向和泰產險買下北市中正區忠孝西路上，屋齡已53年的整棟商辦，共1636.75坪，是台北站前商圈七年來總價最高的交易，也是今年台北市商辦總價第三高的交易。

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今年上半年台北商辦市場出現不少大手筆「包棟式」、「多樓層式」掃樓交易，祟越科技以53.5億元買下內科洲子街整棟預售辦公大樓，登上今年目前為止，商辦總價最高的交易。

▲2023上半年法人購買台北整棟、多樓層商用不動產案例。（圖／台灣房屋提供）
▲2023上半年法人購買台北整棟、多樓層商用不動產案例。（圖／台灣房屋提供）
新光一號將中山區的「台証金融大樓」1~6樓及7、8樓各一戶，共2759.52坪，以約24.47億元、單價93.5萬元，賣給「財團法人聯合信用卡處理中心」，單價創下該大樓新高紀錄，也是今年商辦總價次高交易。

大安區也有兩筆掃樓案例，法人以2.47億元買下整棟5層樓透店，推估屋齡超過50年，目前由連鎖咖啡業者承租中；3月裕隆汽車以約8.8億元將「裕隆大樓」12、14、16樓商辦處分給子公司裕融企業。

▲插旗精華商辦大樓已成為高資產客群資產配置、企業法人自用新趨勢。(圖／信義全球資產公司提供)
▲插旗精華商辦大樓已成為高資產客群資產配置、企業法人自用新趨勢。(圖／信義全球資產公司提供)
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年雙北市商辦供不應求，雖然不少精華地段的商辦，屋齡普遍都相當老舊，不過對法人買方來說，鎖定精華地段的商辦，不僅能自用或是出租，未來還有都更、危老改建的機會，且企業主一次買整棟或是多戶商辦，除了因財力雄厚，而持有面積多，話語權也大，方便公共事務管理，也能簡化產權，使未來都更改建的整合更容易推行。

第一建經研究中心副理張菱育指出，平均地權條例修法案當中，私法人購屋採許可制，但純商用型不動產則不在此限，再加上通貨膨脹的預期心理下，高資產族對於條件佳的商辦，更是積極關注，目前台北市由法人名義登記的商辦貸款，成數約為估價的7~8成、利率則在2%以上。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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