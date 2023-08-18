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農曆七月裝潢3禁忌！已動工裝修不用停　命理師：1動作招來好兄弟

▲農曆七月裝修有3大禁忌，忌開工、忌安床也忌完工，但若是在鬼門開前已經開工的裝潢可不用停工。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲農曆七月裝修有3大禁忌，忌開工、忌安床也忌完工，但若是在鬼門開前已經開工的裝潢可不用停工。（示意圖／記者黃韻文攝）

記者徐銘穗/綜合報導

2023農曆七月在15日深夜11點子時正式展開，將持續到9月14日子時關鬼門！諸事不宜的鬼月，在買房、買車上都有禁忌。《NOWnews今日新聞》盤點鬼月居家裝裝修3大禁忌，忌開工、忌安床、忌完工，不過在鬼門開前已動工的裝潢可以不用停工，命理師分享若屋主不安心，可到附近土地公廟拜拜，「千萬別在屋裡拜」，以免把路過好兄弟招進來。

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網友在臉書「買房知識家 A你的Q」社團發問，「農曆七月裝潢工程還能繼續施作？」表示自己家的裝潢在上月25日已動工，但因施工延宕而拖到了鬼門開，農曆七月裝潢問題引發討論。盤點鬼月居家裝裝修3大禁忌。

▲農曆七月忌開工。（示意圖／信義居家提供）
▲農曆七月忌開工。（示意圖／信義居家提供）
 ❗鬼月期間不「開工」
命理專家翊樺老師告訴《NOWnews今日新聞》說，鬼月期間並非不能裝潢而是「不能開工」，只要是在鬼門開前開工的裝潢，繼續裝修是沒有問題的。若是屋主覺得不安心，翊樺老師建議可到附近土地公廟拜拜，「有拜有保庇」，但最好要養成定期參拜習慣，不要臨時有事才去求。

此外，翊樺老師也提醒，鬼門開前做好開工祭拜後，鬼月期間可繼續施工，但切記千萬別以為「拜愈多禮愈厚」，要是鬼月在裝潢屋裡拜拜，可能會招來路過的好兄弟，千萬別弄巧成拙。

鬼月期間不「安床」
入宅與安床是鬼月的禁忌之一。如果剛好在農曆七月裝潢完工，可以將新家打掃乾淨，先搬進部分小件的家具、家電，等鬼月過後再安床和安置其他的用品和家電。農曆七月前開工、七月後入宅，是比較理想的狀態。

鬼月結束再「完工」
裝潢完工日最好不要在農曆七月期間，如果剛好裝潢已經進入了收尾階段，建議請工班師傅們延到鬼月後再做最收尾完工，而入住也應該避開鬼月，如此一來也可以避開上面所說的入宅、安床禁忌，消除疑慮一勞永逸。

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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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