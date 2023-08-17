麥當勞「月底救星」30元漢堡開箱實測 點餐機客製配料加倍不加價
傳說中的麥當勞「月底救星」30元漢堡，是不用靠優惠就能划算開吃的隱藏版漢堡！手把手自助點餐機教學曝光，《NOWnews今日新聞》記者開箱實測，竟然還提供脫水洋蔥、酸黃瓜、番茄醬、芥末醬等配料客製，而且「加倍不加價」，實在太強大。
記者蕭涵云/綜合報導
麥當勞才剛祭出「夏季優惠券」，連續35天爽吃買一送一、加一元多一件。事實上，想吃最划算的麥當勞漢堡，當然首選隱藏版30元漢堡，這款在網路上早已是公開秘密的「月底救星」，不用靠優惠券就能划算開吃。然而現在各門市大量進駐自助點餐機，手把手教學大家如何從點餐機找到「30元漢堡」。
《NOWnews今日新聞》記者實測，「30元漢堡」就藏在「點心」欄位裡，進入後往下滑即可在香雞翅後找到，點選後可別急著「加入購物車」，記得先點進「餐點特製」按鈕，竟然可以自由選擇「脫水洋蔥」、「酸黃瓜」、「番茄醬」、「芥末醬」等配料，按照喜好自由客製份量。
不過記者實際操作發現，提供增加份量的「＋」按鈕，最多僅提供2份上限；但貼心的是，就算一次把所有配料和醬料都加到最頂，這款隱藏版漢堡的售價，仍是穩穩的30元不變！輕鬆一招幫漢堡增值多菜多汁。大家現在也可以按照這篇多圖步驟教學，親自點餐吃吃看。
另外，記者也為大家開箱了肯德基「粉紅炸雞」，浪漫程度破表的七夕情人節限定「玫瑰粉紅巧克力脆雞」，雙人餐可享2塊玫瑰粉紅巧克力脆雞＋2塊咔啦脆雞＋2個奶油玉米＋2個蛋撻＋4塊上校雞塊＋2杯中杯可樂，還貼心搭配「Happy Valentine's Day」情人節掛旗、2顆心型氣球搭配七夕專屬提袋及禮盒，8月17日前 PK 雙饗卡APP會員搶先獨家預購；8月18日至8月22日全台甜蜜開賣。一篇掌握預購教學，520元就能甜蜜開吃滿滿儀式感。