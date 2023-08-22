七夕情人節單身不哭！「這條件」租金補貼最高領9600　一堆人不知

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營建署選在七夕情人節的今（22）天，特別提醒300億租金補貼中的「加碼方案」，未滿40歲的單身青年、2年內新婚家庭、育未成年子女（胎兒也算）家庭及經濟或社會弱勢家庭等4類人都有。
對於結婚2年內的新婚家庭有1.3倍加碼。育有未成年子女（胎兒）家庭，1名未成年子女加碼倍數1.4倍、2名未成年子女加碼倍數1.6倍，每多一名未成年子女增加0.2倍；同時符合二種以上補貼金額加碼身分者，補貼金額擇高補貼。
營建署說明，以租屋於新北市市區為例，原補貼金額上限為4000元之家庭，申請人若為新婚家庭，則補貼金額上限可提高為5200元，育有1名未成年子女為5600元，育有2名未成年子女為6400元。
至於還沒有結婚的單身青年也有加碼。營建署指出，依據300億元中央擴大租金補貼專案計畫，成年未達40歲單身的申請人，補貼金額加碼倍數為1.2倍。同樣以租屋於新北市市區為例，原補貼金額上限為2400元之單身青年，申請人為成年未達40歲單身，補貼金額上限可提高至2880元。
此次租金補貼，申請年齡下修至18歲，申請者要符合4項條件，首先必須在國內設有戶籍，二是家庭成員名下都沒有房屋，三是家庭成員平均每人每月所低於租屋縣市公告最低生活費3倍，如台北市是5萬7039元。最後是，申請時家庭成員都沒有接受社會住宅、出租住宅或其他住宅相關協助，但若自願放棄原租金補貼者不受限。
完整報導：租屋族注意！300億租金補貼7/3上線 進度查詢、申請限制懶人包
營建署提醒，300億元中央擴大租金補貼受理至113年12月31日止，現在利用線上申請網站就可提出申請、補件上傳或進度查詢，十分便利。如欲瞭解租金補貼相關資訊，可於每週一至五早上8時至下午6時撥打諮詢專線(02-7729-8003)，或至「300億元中央擴大租金補貼專區」網站查詢。
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