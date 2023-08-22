台北市這豪宅月租金衝60萬元　山道猴子輸慘！也比60%台勞年薪多

七夕情人節單身不哭！「這條件」租金補貼最高領9600　一堆人不知

▲今（22）天是七夕情人節，沒有情人也沒關係，你知道「300億租金」單身者也有加碼嗎？只要符合40歲以下符合資格者就享1.2倍加碼，最高月領9600元。（圖／新北市政府城鄉局）
▲今（22）天是七夕情人節，沒有情人也沒關係，你知道「300億租金」單身者也有加碼嗎？只要符合40歲以下符合資格者就享1.2倍加碼，最高月領9600元。（圖／新北市政府城鄉局）

記者徐銘穗/綜合報導

今（22）天是七夕情人節，單身者不哭！營建署「300億租金補貼」，40歲以下單身者只要符合申請資格，就享1.2倍加碼，若以台北市第一級申請者最高8000元計算，最高可月領9600元。此外，2年內新婚家庭也有1.3倍加碼，有小孩的家庭生1個小孩是1.4倍，3個小孩加碼1.8倍，換算最高月領1萬4400元。租金補貼加碼消息曝光，一堆人驚呼「現在才知道」。

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「112-113年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫」從7月3日開放申請，官方公布短短十天申請已飆破32.7萬戶，其中含10萬8940戶新申請戶，還沒申請的民眾別心急，申請時間至明（2024）年12月31日下午5時止截止。

▲112-113年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫，申請時間至明（2024）年12月31日下午5時止截止。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲112-113年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫，申請時間至明（2024）年12月31日下午5時止截止。（示意圖／記者黃韻文攝）
營建署選在七夕情人節的今（22）天，特別提醒300億租金補貼中的「加碼方案」，未滿40歲的單身青年、2年內新婚家庭、育未成年子女（胎兒也算）家庭及經濟或社會弱勢家庭等4類人都有。

對於結婚2年內的新婚家庭有1.3倍加碼。育有未成年子女（胎兒）家庭，1名未成年子女加碼倍數1.4倍、2名未成年子女加碼倍數1.6倍，每多一名未成年子女增加0.2倍；同時符合二種以上補貼金額加碼身分者，補貼金額擇高補貼。

營建署說明，以租屋於新北市市區為例，原補貼金額上限為4000元之家庭，申請人若為新婚家庭，則補貼金額上限可提高為5200元，育有1名未成年子女為5600元，育有2名未成年子女為6400元。

▲租金補貼金額加碼表。（圖／翻攝內政部不動產資訊平台網站）
▲租金補貼金額加碼表。（圖／翻攝內政部不動產資訊平台網站）
至於還沒有結婚的單身青年也有加碼。營建署指出，依據300億元中央擴大租金補貼專案計畫，成年未達40歲單身的申請人，補貼金額加碼倍數為1.2倍。同樣以租屋於新北市市區為例，原補貼金額上限為2400元之單身青年，申請人為成年未達40歲單身，補貼金額上限可提高至2880元。

此次租金補貼，申請年齡下修至18歲，申請者要符合4項條件，首先必須在國內設有戶籍，二是家庭成員名下都沒有房屋，三是家庭成員平均每人每月所低於租屋縣市公告最低生活費3倍，如台北市是5萬7039元。最後是，申請時家庭成員都沒有接受社會住宅、出租住宅或其他住宅相關協助，但若自願放棄原租金補貼者不受限。

完整報導：租屋族注意！300億租金補貼7/3上線　進度查詢、申請限制懶人包

營建署提醒，300億元中央擴大租金補貼受理至113年12月31日止，現在利用線上申請網站就可提出申請、補件上傳或進度查詢，十分便利。如欲瞭解租金補貼相關資訊，可於每週一至五早上8時至下午6時撥打諮詢專線(02-7729-8003)，或至「300億元中央擴大租金補貼專區」網站查詢。

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