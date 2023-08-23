謝霆鋒《中國好聲音》領1.4億「比周杰倫還高」！1情歌攀演藝巔峰
中國歌唱選秀節目《中國好聲音》，因遭到歌手李玟生前控訴不公的錄音檔流傳後，引發外界各種撻伐，甚至有節目開第一槍宣布「永遠不合作！」近日，歷屆導師群包含周杰倫、哈林庾澄慶、李玟、那英等多位導師群的酬勞也被瘋傳至各大網路，由謝霆鋒以3200萬人民幣（約1.4億台幣）奪下第1名，卻遭受許多網友質疑，掀起不少話題。
記者詹鎰睿/綜合報導
歷屆導師群名單近日於網路上瘋傳，除了哈林排在墊底位置，其他像是陳奕迅、那英、周杰倫、王力宏、潘瑋柏、楊坤、李榮浩、薛之謙等人，皆為歌壇界頗具影響力的大咖，在音樂的貢獻上也是有目共睹，沒想到酬勞卻與第1名的謝霆鋒有極大落差，引發網友們質疑。
事實上，出道至今27年的謝霆鋒，曾跨足電影、節目、歌唱，除了電影《十月圍城》、《新古惑仔之少年激鬥篇》聞名以外，在音樂上也出過不少膾炙人口的歌曲，〈因為愛所以愛〉、〈謝謝你的愛1999〉、〈香水〉、〈只要為你活一天〉，無論是國語還是粵語都有發行過專輯，更開過多場演唱會。
其中，謝霆鋒就以1首〈玉蝴蝶〉邁向歌壇巔峰，雖然歌詞怪異，不受大眾喜愛，但其創作時間剛好落在「鋒菲戀」時期，盛傳是謝霆鋒寫給王菲的情歌，只有他們小倆口才知道歌詞含意。而這首歌也獲得香港十大中文金曲獎、十大勁歌金曲金獎等多個獎項肯定，更有媒體形容謝霆鋒的同名專輯《玉蝴蝶》是21世紀以來香港最好的搖滾專輯。不過為何謝霆鋒的酬勞最高？對此《中國好聲音》官方至今仍未公開說明。