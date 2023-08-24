住盟提社宅白皮書：抽籤改輪候 就問總統參選人「社宅繼續蓋嗎」
「請問總統，繼續蓋社宅嗎？」社會住宅推動聯盟今（24）召開記者會，發布「2024總統大選民間版社宅政策白皮書」，提出六大主張與建議，包含社宅多元興辦模式、依收入分級租金、營運模式以地方為主、強化福利面向投資、入住採輪候制及通盤檢討包租代管機制。住盟強調，即起展開藍、綠、白三組總統參選人社宅政策檢驗行程，並在10月2日的「世界人居日」公布結果。
記者徐銘穗/綜合報導
OURs都市改革組織秘書長彭楊凱指出，社宅是實踐居住正義的重中之中，從全世界經驗來看，社宅都要長期推動，但適逢4年一度的總統大選，卻淪為總統參選人及其背後政黨噴口水、攻訐的標的，沉重呼籲應停止政治口水，優先面對「未來社宅如何蓋得更快更好」。
社會住宅推動聯盟研究員廖庭輝指出，根據政府對此最新、在2015年進行的統計，符合住宅法社經弱勢的社宅需求者就有24萬戶，但「社宅興建速度跟不上民間需求」，住盟主張應建立多元興辦模式，如活化閒置公有房舍，導入創新運營模式，另外在鼓勵民間興辦社宅部分，也應開放公有銀融資，補貼鼓勵建商、NGO興建社宅，才能增加社宅的供給。
芒草心慈善協會秘書長李盈姿建議，租金應採收入分級作為社宅租金的計價模式，以實際收入而非身分，不超過實際所得30%為原則。並同步建構永續財務機制，確保財務可持續落實。
勵馨社會福利事業基金會執行長王玥好則建議，現行抽籤制應改為輪候制，輪流排隊、一起等候，好處是有預測性，國家也可掌握需求。住盟強調，即起展開藍、綠、白三組總統參選人社宅政策檢驗行程，並在10月2日的「世界人居日」公布結果。
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