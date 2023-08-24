台北租屋超貴！實價認證單價比「這3都」2倍還多 桃園租金最親民
台北居大不易！房仲依實價租金資料，統計六都今年上半年住宅平均房租，發現台北市平均租金每坪單價高達1603元，比桃園、台南、高雄的2倍還要多，其次為新北的902元，台中每坪租金807元第三高。六都中住宅租金最親民的是桃園市，平均租金每坪712元，若為20坪住宅在台北市月租約3萬2000元，在桃園市只要約1萬4000元。
記者徐銘穗/綜合報導
大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，台北市工作機會多、人口密度高，房價高掛房租必然不低，無論房價還是房租都是其他縣市的倍數。桃園市住宅租賃市場選擇多元，老屋的租金價格相當實惠，因此平均租金最為親民。
她分析，數據也顯示桃園市平均居住成本不僅比雙北低，甚至低於其他三都，不過工作機會及都市發展不亞於其他都會區，由此可看出為何桃園人口能持續成長。
而前幾年因科技業話題市場火紅的南二都，郎美囡表示，租金水平跟著房價水漲船高，其中台南市有大企業進駐，產能也大比例放在南科園區，增加在地就業人口及居住需求，房租超越桃園市，此外，前幾年房價高漲，加上央行連續升息拉高貸款成本，以及明年將上路的囤房稅2.0，都可能支撐租金水平增長。
政府放利多，租金有補貼
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，政府為落實居住正義，不僅打炒房也大力推動補貼政策，租屋市場方面，除了推動社會住宅、包租代管，還有中央擴大租金補貼專案計畫，受理時間到明年底，承租人可自行申請，只要租金補貼申請通過，房東可成為公益出租人，提醒租屋族把握機會，享有政策補貼。
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