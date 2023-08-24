蔡英文「8年20萬社宅」達成率僅49%　住盟公開社宅驚人缺口

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究竟台灣社宅需求缺口有多大？廖庭輝指出，根據政府對此最新、但卻是在2015年進行的統計，符合《住宅法》社經弱勢的社宅需求者就有24萬戶，但8年來隨著房價、物價上漲，社宅需求缺口料比24萬戶多得更多。
「社宅興建速度跟不上民間需求！」廖庭輝疾呼，政府應建立多元興辦模式，如活化閒置公有房舍，導入創新運營模式，另外在鼓勵民間興辦社宅部分，也應開放公有銀融資，補貼鼓勵建商、NGO興建社宅，才能增加社宅的供給。
對此，內政部營建署回應，已在全國各縣市已盤點出適宜興建社宅的土地有250處，約可興建7萬戶社宅，並將透過捷運TOD、科學園區或是工業園區開發規劃社宅用地。
營建署說，另外也將同時研修《住宅法》及相關法規，透過土地開發、聯合開發、整體開發、合作開發及都市更新之分回或回饋社宅，加速民間資源投入，至於私立大學退場後校地，將會配合教育部政策來進行規劃。
至於住盟公布的8萬戶「包租代管」有5萬3501戶，達成率約66.9%。營建署指出，截至今年7月底，社會住宅包租代管累計媒合7萬5854戶，考量早期計畫屆滿或房東因故解約退出，從可入住之房屋數量角度而言，包租代管已協助5萬6246戶家庭入住。
營建署強調，現已邁入第4期計畫，除輔導更多房東加入外，也優化長者及身障者換居專案，並協助更多房客申請300億租金補貼計畫，包租代管持續滾動檢討精進，預計明年可達成8萬戶目標。
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