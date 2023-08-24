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蔡英文「8年20萬社宅」達成率僅49%　住盟公開社宅驚人缺口

▲蔡英文「8年20萬社宅」期限將至，社會住宅推動聯盟今公開真實情形，完工加興建中的社宅完成率僅49.4%，但社宅需求者8年前就24萬戶，「如今只會多更多」。（圖／NOWnews資料照）
▲蔡英文「8年20萬社宅」期限將至，社會住宅推動聯盟今公開真實情形，完工加興建中的社宅完成率僅49.4%，但社宅需求者8年前就24萬戶，「如今只會多更多」。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

總統蔡英文2016年上任，許諾「8年20萬社宅」，當中包含12萬戶「社會住宅」與8萬戶「包租代管」。8年期限將至，20萬戶進度如何？社會住宅推動聯盟今（24）召開記者會，揭露12萬戶社宅中已完工的有2萬5900戶，完成率約21.5%，若算上興建中的3萬3429戶，達成率約49.4%。不過，住盟也透露社宅需求8年前就超過24萬戶，「如今只會多更多」。

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社會住宅推動聯盟研究員廖庭輝指出，先進國家社會住宅比例的低標是住宅存量的5％。全台目前住宅存量為922.8萬戶，據住盟提供已完工與興建中的社宅為5萬9329戶，僅占住宅存量0.64%若以「8年20萬戶」總數20萬計算也才2.1%，連5%的一半都不到。

▲社會住宅推動聯盟今公開台灣社宅真實情形，完工加興建中的社宅達成率僅49.4%，地方與中央都有在蓋。（圖／社會住宅推動聯盟提供）
▲社會住宅推動聯盟今公開台灣社宅真實情形，完工加興建中的社宅達成率僅49.4%，地方與中央都有在蓋。（圖／社會住宅推動聯盟提供）
究竟台灣社宅需求缺口有多大？廖庭輝指出，根據政府對此最新、但卻是在2015年進行的統計，符合《住宅法》社經弱勢的社宅需求者就有24萬戶，但8年來隨著房價、物價上漲，社宅需求缺口料比24萬戶多得更多。

社宅興建速度跟不上民間需求！」廖庭輝疾呼，政府應建立多元興辦模式，如活化閒置公有房舍，導入創新運營模式，另外在鼓勵民間興辦社宅部分，也應開放公有銀融資，補貼鼓勵建商、NGO興建社宅，才能增加社宅的供給。

對此，內政部營建署回應，已在全國各縣市已盤點出適宜興建社宅的土地有250處，約可興建7萬戶社宅，並將透過捷運TOD、科學園區或是工業園區開發規劃社宅用地。

▲「社宅興建速度跟不上需求！」OURs都市改革組織秘書長彭楊凱呼籲，各政黨總統參選人應提出解方。（圖／記者徐銘穗攝）
▲「社宅興建速度跟不上需求！」OURs都市改革組織秘書長彭楊凱呼籲，各政黨總統參選人應提出解方。（圖／記者徐銘穗攝）
營建署說，另外也將同時研修《住宅法》及相關法規，透過土地開發、聯合開發、整體開發、合作開發及都市更新之分回或回饋社宅，加速民間資源投入，至於私立大學退場後校地，將會配合教育部政策來進行規劃。

至於住盟公布的8萬戶「包租代管」有5萬3501戶，達成率約66.9%。營建署指出，截至今年7月底，社會住宅包租代管累計媒合7萬5854戶，考量早期計畫屆滿或房東因故解約退出，從可入住之房屋數量角度而言，包租代管已協助5萬6246戶家庭入住

營建署強調，現已邁入第4期計畫，除輔導更多房東加入外，也優化長者及身障者換居專案，並協助更多房客申請300億租金補貼計畫，包租代管持續滾動檢討精進，預計明年可達成8萬戶目標。

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