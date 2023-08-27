台中龍井「抓交替」凶宅！連帶走6人：同處上吊　凶宅房仲揭現況

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文奕夫曾在YouTube頻道「【房仲日常】謝濱展-阿濱」分享台中龍井6死凶宅故事，指出該屋主出租的第一個房客因故在屋內上吊，屋主找了法師處理後，再將房子出租，未料第二個租客租了半年後，因突然沒收到租金，報警破門後，發現他也在前位租客的同處上吊身亡，事後同樣也找法師處理。
經歷兩任租客上吊後，凶宅房東陸續也租過不少房客，但不是每個人都會出事，發生最後第6位上吊租客時，月租金已降到1000元，總計30多年來，共有6人在同處上吊身亡，因過度離奇，房東也一度被警方懷疑是兇手。
文奕夫說，發生第6名租客上吊身亡後，屋主決定要把房子處理賣掉，也和投資客買家談妥80萬元，但最後要簽約前，屋主決定不賣了，因為「不想讓買家成為第7個走不出房子的人」，決定從此深鎖大門，再也不租、不賣。不過，附近鄰居都說，晚上抬頭時會見到該屋內有人在招手。
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