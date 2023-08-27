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台中龍井「抓交替」凶宅！連帶走6人：同處上吊　凶宅房仲揭現況

▲PTT知名凶宅房仲「水鏡」分享，台中龍井有間3房2廳老公寓，30多年一連帶走6人，都在同處上吊，被稱是「抓交替」凶宅。（示意圖／取自 pixabay ）
▲PTT知名凶宅房仲「水鏡」分享，台中龍井有間3房2廳老公寓，30多年一連帶走6人，都在同處上吊，被稱是「抓交替」凶宅。（示意圖／取自 pixabay ）

記者徐銘穗/綜合報導

你相信凶宅會「抓交替」嗎？台中龍井一間老公寓頂樓，30多年來一連帶走6人，巧合的是都是在同處上吊離世，離奇到屋主一度被警方懷疑是連續殺人魔，進而出現「抓交替」凶宅傳說，屋主接連請了幾次法師處理都沒用，最後3房2廳凶宅談妥80萬元出售，屋主卻在簽約前反悔，「不想讓買家成為第7個走不出房子的人」，決定從此深鎖大門，再也不租、不賣。

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台中龍井6死抓交替凶宅，是PTT marvel版（飄版）知名凶宅房仲文奕夫分享經手過的凶宅故事，筆名「水鏡」的文奕夫曾賣過上百間凶宅，還出書大談凶宅故事。他經常上談話節目分享凶宅故事。

▲知名凶宅房仲文奕夫分享台中龍井「抓交替」凶宅，一連帶走6人，請法師處理多次也沒用，屋主最後決定深鎖大門，再也不租、不賣。（圖／【房仲日常】謝濱展-阿濱YouTube ）
▲知名凶宅房仲文奕夫分享台中龍井「抓交替」凶宅，一連帶走6人，請法師處理多次也沒用，屋主最後決定深鎖大門，再也不租、不賣。（圖／【房仲日常】謝濱展-阿濱YouTube ）
文奕夫曾在YouTube頻道「【房仲日常】謝濱展-阿濱」分享台中龍井6死凶宅故事，指出該屋主出租的第一個房客因故在屋內上吊，屋主找了法師處理後，再將房子出租，未料第二個租客租了半年後，因突然沒收到租金，報警破門後，發現他也在前位租客的同處上吊身亡，事後同樣也找法師處理。

經歷兩任租客上吊後，凶宅房東陸續也租過不少房客，但不是每個人都會出事，發生最後第6位上吊租客時，月租金已降到1000元，總計30多年來，共有6人在同處上吊身亡，因過度離奇，房東也一度被警方懷疑是兇手。

文奕夫說，發生第6名租客上吊身亡後，屋主決定要把房子處理賣掉，也和投資客買家談妥80萬元，但最後要簽約前，屋主決定不賣了，因為「不想讓買家成為第7個走不出房子的人」，決定從此深鎖大門，再也不租、不賣。不過，附近鄰居都說，晚上抬頭時會見到該屋內有人在招手。

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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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