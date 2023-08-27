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台灣也現搶鹽潮！專家搖頭曝原理　福島氚鹽「吃444公斤」才超標

▲日本政府自本週四（24日）開始排放福島核電廠的核廢水入海，消息掀起鄰國輿論譁然，不少中國民眾開始搶購鹽巴。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本政府自本週四（24日）開始排放福島核電廠的核廢水入海，消息掀起鄰國輿論譁然，不少中國民眾開始搶購鹽巴。（圖／美聯社／達志影像）

記者潘毅/綜合報導

日本政府自本週四（24日）開始排放福島核電廠的核廢水入海，消息掀起鄰國輿論譁然，更有不少中、韓民眾開始搶購海鹽，甚至連台灣都出現這個現象。對此，就有專家出面科普製鹽原理，並直白指出「每天吃 444 公斤直接拿福島核電廠排出的水做成的鹽巴，才會超出WHO所制定的標準」。

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針對日本福島核電廠開始排放廢水後，在不少鄰近國家民間掀起搶鹽潮的事件，東海大學應用物理系日前也在臉書上進行科普：「不過氚是氫的同位素，所以氚是以取代了氫而存在於水分子中。從海水製成鹽巴，是要把水分以及氯化鈉以外的雜質去掉吧，所以基本上鹽巴裡面已經幾乎沒有水，也就沒有氚了。」

▲原PO拍下本來貨架上有不少包食鹽，但沒過多久就被掃貨一空。（圖／「我愛全聯-好物老實説」社團）
▲原PO拍下本來貨架上有不少包食鹽，但沒過多久就被掃貨一空。（圖／「我愛全聯-好物老實説」社團）
東海應物系粉專也提到，目前台灣的國家標準是：「高級食鹽」含水量必須低於 0.5%，「普通級食鹽」則是 3% 以下。如果直接把「福島核電廠經 ALPS 處理後排出的水」拿來製鹽，則海水中的鹽含量大約是 3.5%，這次排出的水是在 ALPS 處理後再以 100 倍海水稀釋後的結果，所以鹽的含量應該跟海水幾乎相同。所以 1 公升的排出水可以得到 35 克的鹽，這裡面最多有 3% 的水，也就是大約 1 克，也就是 1/1000。由於排出水的輻射劑量是 1500 Bq/L，所以一公升排出水做出來的鹽，會有 1.5 Bq 的輻射劑量。

▲沒想到台灣，也有民眾目睹賣場貨架鹽巴被掃購一空的畫面，引發民眾譁然。（圖／「我愛全聯-好物老實説」社團）
▲沒想到台灣，也有人目睹賣場貨架鹽巴被掃購一空的畫面，引發譁然。（圖／「我愛全聯-好物老實説」社團）
最後東海應物系以白話說明，世界衛生組織（WHO）對水中氚的規範上限為每公升10,000Bq，由於一般人每天需攝取約2公升的水，因此每天上限為20,000Bq。因此如果民眾「每天吃444公斤直接拿福島核電廠排出的水做成的鹽巴」的話，才會超出WHO的規範。

此外，台鹽在今（27）日也於官網發表聲明，「近期日本排放氚水事件引發南韓與中國大陸民眾非理性囤鹽，面對週邊國家因非理性因素造成食鹽市場波動，台鹽公司亦表示通霄精鹽廠產能足以供應全台民眾食用所需，呼籲民眾切勿人云亦云造成不必要的恐慌與囤鹽。」


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