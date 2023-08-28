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特力屋6熱銷單品！「浴室神器」奪冠　IKEA十大熱銷收納好物公開

▲特力屋公開近兩年6大熱銷單品，「浴室神器」奪冠軍，號稱用過就回不去。（圖／特力屋提供）
▲特力屋公開近兩年6大熱銷單品，「浴室神器」奪冠軍，號稱用過就回不去。（圖／特力屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

愈來愈多居家用品，只要透過小小功能升級，就能大大提升生活便利與舒適度，還能有感省荷包！特力屋公開近兩年6大熱銷好物，冠軍是自有品牌「浴室神器」溫水洗便座，號稱「用過就回不去了！」即起至9月4日特力屋自有品牌及特色品牌任選2件享9折。而IKEA先前公開的2023年十大熱銷收納好物，冠軍是RÅSKOG輪推車，同時IKEA即起至8月31日也推20項商品限時優惠，原價179元收納盒，卡友價只要129元。

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Top 1：Smart Wash光觸媒瞬熱式溫水洗便座

近年來台灣家庭對免治便座的接受度日趨提升，號稱浴室中「用過就回不去了！」的清潔神器，特力屋2019年推出自有品牌Smart Wash系列免治便座，從入門儲熱式、瞬熱式、抗菌光觸媒到遙控型都有，連續兩年創熱銷破萬顆紀錄。

▲Smart Wash光觸媒瞬熱式溫水洗便座售價9990元。（圖／特力屋提供）
▲Smart Wash光觸媒瞬熱式溫水洗便座售價9990元。（圖／特力屋提供）
Top 2：無鄰苯自黏塑膠地磚0.5坪

揮別過去對塑膠地磚易給人廉價感的既有印象，特力屋無磷苯塑膠地磚不僅耐磨、防水，逼近100%仿木紋更讓質感升級，加上可簡易DIY，直接省下昂貴工資。目前無磷苯塑膠地磚在特力屋整體塑膠地板商品中的銷量已超過5成，是地磚類當紅明星商品。

▲特力屋無鄰苯自黏塑膠地磚0.5坪 ，售價850元。（圖／特力屋提供）
▲特力屋無鄰苯自黏塑膠地磚0.5坪 ，售價850元。（圖／特力屋提供）
Top 3：耐重五層架122X46X180公分

特力屋自有品牌層架商品有上百種配件可擴充變化，單層承重高達250公斤，相當五層共可放置1250公斤，耐重耐用特色也延伸至商用市場，因外送平台蓬勃發展，順勢帶動小型商家、商辦大樓、社區櫃台使用層架擺放貨品的需求，持續帶動銷售額年度5%成長。

▲特力屋耐重五層架122X46X180公分，售價2999元。（圖／特力屋提供）
▲特力屋耐重五層架122X46X180公分，售價2999元。（圖／特力屋提供）
Top 4：washclean現代漩沖虹吸式單體馬桶30/40cm

特力屋自有品牌馬桶全數獲普級省水標章，較一般馬桶省水達50%，成了民眾汰舊換新首選，價格上相較其他市場品牌亦具競爭力，近兩年銷售額有10%以上的強勁成長，加上其低吸水率、抗汙性強、易潔不沾污等多元產品特色，成為特力屋馬桶中的銷售No1。

▲特力屋washclean現代漩沖虹吸式單體馬桶30/40cm，售價9990元。（圖／特力屋提供）
▲特力屋washclean現代漩沖虹吸式單體馬桶30/40cm，售價9990元。（圖／特力屋提供）
Top 5：淺草55W調光調色LED吸頂燈-附遙控

受歡迎的為調光調色LED吸頂燈，節能省電、免換燈泡，無論是白光、自然光、暖光皆可即時調整色溫，就連七彩燈光也可直接搬進家中。特力屋近年發展出一系列LED吸頂燈，從入門基本款到遙控聲控、調光調色等進階款，滿足各種居家需求，銷售額已連續3年成長10%。

▲特力屋淺草55W調光調色LED吸頂燈-附遙控，售價4290元。（圖／特力屋提供）
▲特力屋淺草55W調光調色LED吸頂燈-附遙控，售價4290元。（圖／特力屋提供）
Top 6：神隊友多功能透氣全網椅

特力屋神隊友多功能透氣全網椅，氣壓棒符合美國BIFMA標準，高CP值深受消費者青睞，上市即帶動整體人體工學椅業績150%成長。

▲特力屋神隊友多功能透氣全網椅，售價7190元。（圖／特力屋提供）
▲特力屋神隊友多功能透氣全網椅，售價7190元。（圖／特力屋提供）
此外，IKEA也曾公開2023年十大熱銷收納好物，包含RÅSKOG推車、DRÖNA收納盒、KALLAX層架組、JONAXEL網籃收納組、KIVIK收納椅凳、SKUBB收納盒、TROFAST收納組、SOCKERBIT附蓋收納盒、VITBERGET鞋櫃／收納櫃及IKEA 365+附蓋保鮮盒。
 

▲IKEA RÅSKOG輪推車是IKEA 2023年十大熱銷收納好物冠軍。（圖／IKEA官網）
▲IKEA RÅSKOG推車是IKEA 2023年十大熱銷收納好物冠軍。（圖／IKEA官網）
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