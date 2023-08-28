特力屋6熱銷單品！「浴室神器」奪冠　IKEA十大熱銷收納好物公開

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近年來台灣家庭對免治便座的接受度日趨提升，號稱浴室中「用過就回不去了！」的清潔神器，特力屋2019年推出自有品牌Smart Wash系列免治便座，從入門儲熱式、瞬熱式、抗菌光觸媒到遙控型都有，連續兩年創熱銷破萬顆紀錄。
Top 2：無鄰苯自黏塑膠地磚0.5坪
揮別過去對塑膠地磚易給人廉價感的既有印象，特力屋無磷苯塑膠地磚不僅耐磨、防水，逼近100%仿木紋更讓質感升級，加上可簡易DIY，直接省下昂貴工資。目前無磷苯塑膠地磚在特力屋整體塑膠地板商品中的銷量已超過5成，是地磚類當紅明星商品。
Top 3：耐重五層架122X46X180公分
特力屋自有品牌層架商品有上百種配件可擴充變化，單層承重高達250公斤，相當五層共可放置1250公斤，耐重耐用特色也延伸至商用市場，因外送平台蓬勃發展，順勢帶動小型商家、商辦大樓、社區櫃台使用層架擺放貨品的需求，持續帶動銷售額年度5%成長。
Top 4：washclean現代漩沖虹吸式單體馬桶30/40cm
特力屋自有品牌馬桶全數獲普級省水標章，較一般馬桶省水達50%，成了民眾汰舊換新首選，價格上相較其他市場品牌亦具競爭力，近兩年銷售額有10%以上的強勁成長，加上其低吸水率、抗汙性強、易潔不沾污等多元產品特色，成為特力屋馬桶中的銷售No1。
Top 5：淺草55W調光調色LED吸頂燈-附遙控
受歡迎的為調光調色LED吸頂燈，節能省電、免換燈泡，無論是白光、自然光、暖光皆可即時調整色溫，就連七彩燈光也可直接搬進家中。特力屋近年發展出一系列LED吸頂燈，從入門基本款到遙控聲控、調光調色等進階款，滿足各種居家需求，銷售額已連續3年成長10%。
Top 6：神隊友多功能透氣全網椅
特力屋神隊友多功能透氣全網椅，氣壓棒符合美國BIFMA標準，高CP值深受消費者青睞，上市即帶動整體人體工學椅業績150%成長。
此外，IKEA也曾公開2023年十大熱銷收納好物，包含RÅSKOG推車、DRÖNA收納盒、KALLAX層架組、JONAXEL網籃收納組、KIVIK收納椅凳、SKUBB收納盒、TROFAST收納組、SOCKERBIT附蓋收納盒、VITBERGET鞋櫃／收納櫃及IKEA 365+附蓋保鮮盒。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。