台積電喊設廠！這區房價3年飆漲53%　退燒後推「1%首付款」救房市

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美國最大線上房產公司Zillow Group業績明顯下滑。何世昌表示，為了吸引民眾進場買房，以及幫助「每月能夠繳納高額租金、但沒有足額自備款」的首購族由租轉買，Zillow宣布，祭出「1％首付款」方案，買方只需先支付成交總價的1％即可購屋。
「1％首付款」方案有兩種選項供購屋族選擇，第一種是首付1％、Zillow Home Loans另代墊2%（需還款），其餘97％則申辦房貸。第二種是首付3％、Zillow Home Loans另代墊2%（需還款），其餘95％申辦房貸。
Zillow表示，由於全美房租暴漲，許多家庭負擔高額租金，而租金水準已與每月房貸繳納金額差不多，希望透過「1％首付款」方案協助更多家庭順利成家。
何世昌表示，事實上，這並非是Zillow首次祭出「1％首付款」方案。在2020年疫情爆發後，Zillow第一次推出購屋族「1％首付款」優惠方案，且在全美數個州都能申請。但今年的「1％首付款」方案，卻僅限於亞歷桑那州，且必須是首購族、信用評分620分以上才能夠申請，且收入需符合標準，以及上完相關課程才能申請。
美國泛宇集團創辦人暨總裁胡正國（Philip Hu）今年4月，在YouTube頻道「台灣美國通」中分享，台積電已在鳳凰城北邊、華人較多區蓋廠，他分析鳳凰城有兩大亮點，一是洲稅2023年從5%降到2.5%，二是房價約只有加州的1/3到1/4，相對便宜。
那麼現在是投資鳳凰城房地產的好時機嗎？胡正國直言：「不是！」他說目前鳳凰城房價過高，加上未來兩年美國房地產是往下走趨勢。他建議，兩三年後等美國房價跌到谷底，台積電更確定有更多工廠搬過去後，才是最佳的進場時機。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。