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台積電喊設廠！這區房價3年飆漲53%　退燒後推「1%首付款」救房市

▲台積電在美國亞利桑納州首府鳳凰城設廠，讓當地房價3年飆漲近53%。近年下挫6.8%，美國最大線上房產公司推「1%首付款」救房市。（示意圖／記者許家禎攝）
▲台積電在美國亞利桑納州首府鳳凰城設廠，讓當地房價3年飆漲近53%。近年下挫6.8%，美國最大線上房產公司推「1%首付款」救房市。（示意圖／記者許家禎攝）

記者徐銘穗/綜合報導

台積電（TSMC）2020年5月宣布，斥資120億美元（約新台幣3858億元）在美國亞利桑納州首府鳳凰城設廠，當地房價3年飆漲近53%，標準住宅成交總價中位數最高達44萬2354美元（約新台幣1422萬元），直到近期開始逐月走跌，近年房價下挫約6.8%。馨傳不動產智庫執行長何世昌觀察，2023年8月第3周全美新房貸款數降至近28年最低紀錄，美最大線上房產Zillow祭出「1%首付款」，只要先繳成交總價的1%，相當1000萬房只要繳10萬，就能輕鬆購屋買房。

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何世昌指出，雖然鳳凰城房價已止跌回升，但因房價漲幅已大、還有利率處在高檔水準，30年期固定房貸利率升破7％等因素影響，房市交易量低迷。據房屋貸款業協會（Mortgage Bankers Association）統計，8月第三周全美申請新房貸款數量已降至近28年來的最低紀錄。

▲台積電斥資120億美元在美國亞利桑納州首府鳳凰城設廠，當地房價3年飆漲近53%。近年下挫6.8%，美國最大線上房產公司推「1%首付款」救房市。（圖／取自Pexels）
▲鳳凰城夏天超熱，高溫可達攝氏50度，但有兩大亮點，一是洲稅2023年從5%降到2.5%，二是房價約只有加州的1/3到1/4，相對便宜。（示意圖／取自Pexels）
美國最大線上房產公司Zillow Group業績明顯下滑。何世昌表示，為了吸引民眾進場買房，以及幫助「每月能夠繳納高額租金、但沒有足額自備款」的首購族由租轉買，Zillow宣布，祭出「1％首付款」方案，買方只需先支付成交總價的1％即可購屋。

「1％首付款」方案有兩種選項供購屋族選擇，第一種是首付1％、Zillow Home Loans另代墊2%（需還款），其餘97％則申辦房貸。第二種是首付3％、Zillow Home Loans另代墊2%（需還款），其餘95％申辦房貸。

Zillow表示，由於全美房租暴漲，許多家庭負擔高額租金，而租金水準已與每月房貸繳納金額差不多，希望透過「1％首付款」方案協助更多家庭順利成家。

▲Zillow鳳凰城標準住宅價格中位數走勢。（圖／取自Zillow網站）
▲Zillow鳳凰城標準住宅價格中位數走勢。（圖／取自Zillow網站）
何世昌表示，事實上，這並非是Zillow首次祭出「1％首付款」方案。在2020年疫情爆發後，Zillow第一次推出購屋族「1％首付款」優惠方案，且在全美數個州都能申請。但今年的「1％首付款」方案，卻僅限於亞歷桑那州，且必須是首購族、信用評分620分以上才能夠申請，且收入需符合標準，以及上完相關課程才能申請。

美國泛宇集團創辦人暨總裁胡正國（Philip Hu）今年4月，在YouTube頻道「台灣美國通」中分享，台積電已在鳳凰城北邊、華人較多區蓋廠，他分析鳳凰城有兩大亮點，一是洲稅2023年從5%降到2.5%，二是房價約只有加州的1/3到1/4，相對便宜。

那麼現在是投資鳳凰城房地產的好時機嗎？胡正國直言：「不是！」他說目前鳳凰城房價過高，加上未來兩年美國房地產是往下走趨勢。他建議，兩三年後等美國房價跌到谷底，台積電更確定有更多工廠搬過去後，才是最佳的進場時機。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。


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