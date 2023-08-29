開學日倒數！IKEA推7款「專注神器」　這款屏風還能當午餐隔板

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PIPLÄRKA書桌/工具桌擁有5種高度選擇，身高從115公分至180公分的孩子都適用，具多功能性。在設計上也極具巧思，桌角採用軟邊圓角設計，降低不小心碰撞桌角的危險；桌面可傾斜，因應看書、畫畫等不同用途需求，同時設有收納夾層與掛勾，方便書本、文具的放置，絕對是學習最強神隊友。
VIMUND兒童書桌椅
VIMUND兒童書桌椅符合人體工學設計，椅背具有彈性，可依孩子的身高調整座椅的深度與高度，坐起來舒適，提高學習專注度，附安全輪腳，具有感壓煞車裝置，起身時即可固定椅子，坐下後自動鬆開鎖定，相當安全。
ÖVNING文具收納
整潔的書桌可以令孩子集中專注力！ 新品IKEA ÖVNING 文具收納具有多夾層設計，能將各式文具、美勞用品甚至平板電腦收納整齊，體積輕巧又方便攜帶，附有提帶，讓孩子隨時都能帶著走，無論到哪都能輕鬆享受學習樂趣。
ÖVNING附隔層桌上屏風
ÖVNING 附隔層桌上屏風，推薦給家中沒有獨立念書空間的孩子，能阻絕孩子的分心事物，將任何地方變成高效率的學習小天地，材質以吸音物料製成，具有隔音效果，不使用時摺疊收起可方便攜帶跟收納，還附有小間隔和彈性綁帶，能整齊收納桌面文具，或是將時間表和喜愛的照片貼上，打造擁有個人風格的專屬屏風。帶一組去學校當「用餐隔板」也很好用。
TROFAST收納組附箱/盤
透過收納讓空間更整齊，學習效果更加倍！TROFAST收納組合系列採用低收納櫃設計，孩子可以輕鬆拉出、搬移和放回，適合整齊收納玩具或學習用品，方便讓小朋友拿取和整理物品，其中含有數個溝槽，能隨時更換收納盒與層板位置，能配合需求彈性使用。
ÖVNING多功能腳踏墊
新品ÖVNING多功能腳踏墊能提升小朋友的雙腳，幫助在書桌前養成正確的坐姿，雙腳有穩定的承托，能減輕大腿的壓力。符合人體工學設計，有助於改善健康、提高孩子學習的專注力。體積輕巧，方便移動，還可以充當腰部靠枕，為背部提供支撐，讓孩子能夠更舒適的學習。
FUBBLA Led工作燈
好光源能提升學習專注力！ FUBBLA Led 工作燈附有可旋轉燈臂與燈罩，能依據不同需求調整照明方向，提供最合適的光源角度！IKEA兒童燈具經過最嚴格的安全測試，使用低電壓設計，不含高溫表面、銳利邊緣、零件或掛勾，可以讓孩子安心使用。
此外，博客來即日起至9月30日推出「開學祭」，瞄準新手爸媽攜手14大文具品牌推出「文具懶人包」599元，包括KOKUYO、MIDORI、TOMBOW日本蜻蜓、PENTEL、uni 三菱鉛筆、珠友文化等20種必備文具，另有「【童趣】2023小學生美勞提盒」，孩子課堂上的10項基本配備、歐美知名品牌畫材用品799元。
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