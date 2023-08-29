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豐中案堅持霸凌不成立　教育局、家長怒喊「學校出來面對社會」

▲蔡生父親對於學校調查結果感到非常失望。（資料畫面／記者顏幸如攝，2023.08.29）
▲蔡生父親對於學校調查結果感到非常失望。（資料畫面／記者顏幸如攝，2023.08.29）

記者顏幸如／台中報導

台中市豐原高中蔡姓高中生疑遭師長霸凌輕生，教育局日前要求學校重啟調查，校方二度認定前學務主任屬不當管教、霸凌案不成立。蔡父非常失望，將提出申復；教育局也措辭強硬表示「完全無法認同」，除了逕提專審會嚴審嚴議，並要求校方將霸凌不成立的理由「公開向外界說明，以示負責」。

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▲豐中霸凌案在網路發酵，被形容為「台版黑暗榮耀」。（資料畫面／翻攝台灣青年民主協會臉書，2023.08.29）
▲豐中霸凌案在網路發酵，被形容為「台版黑暗榮耀」。（資料畫面／翻攝台灣青年民主協會臉書，2023.08.29）
台中市豐原高中蔡姓學生疑因不堪被師長定位為人渣、垃圾、長期遭針對及孤立，今年初開學第二天在家中輕生，蔡生同學在匿名社團列出學務主任、主任教官、2教官、2校安人員是「凶手」。該事件在網路發酵，因與韓劇劇情相似，不僅被形容為「台版黑暗榮耀」，後續還有學姐出面指控，曾遭主任教官霸凌及性騷擾、差點畢業不了業，霸凌者甚至說出「教官下麵給妳吃」等不當言論。

台中市教育局3月24日將此案7名相關人員全數調職、學務主任停聘3個月，但校方6月底召開教評會，決議復聘張姓前學務主任，對其違失導致失去一條年輕生命，僅予記過處分。該調查報告函報教育局後，教育局以調查未詳盡理由退件，要求校方重啟調查。

▲甲生向母親表示，遭學務主任要求休學。之後向同學強調「死都不會休學」，最終選擇輕生。（資料畫面／人本基金會提供，2023.08.29）
▲甲生向母親表示，遭學務主任要求休學。之後向同學強調「死都不會休學」，最終選擇輕生。（資料畫面／人本基金會提供，2023.08.29）
校方再於7月26日開會，教評會決議6月底復職的前學務主任再停聘1個月，該停聘決議將在8月31日期滿。校方重啟調查結果於日前出爐，經外聘專家等人組成霸凌因應小組，重啟調查後仍認定前學務主任為管教失當，霸凌案不成立。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑表示，從6月底至今，家長不斷要求校方給出報告、追真相，也相信霸凌因應小組的調查，未料結果卻是如此！家長對於調查結果感到非常失望。

曾芳苑說，這段期間根本沒有所謂「重啟調查」，由同樣的委員、同樣的調查審查資料做出同樣結論，其中有多項不合理之處，包含校事會議中許多學生的說法未被採納，以及不當管教情節從「嚴重」變成「輕中」，家長將提出申復。

▲台中市豐原高中蔡姓學生疑因不堪被師長針對及孤立一年多，開學第二天在家輕生，人本基金會及民代要求重視此案。（資料畫面／記者顏幸如攝，2023.08.29）
▲台中市豐原高中蔡姓學生疑因不堪被師長針對及孤立一年多，今年初開學第二天在家輕生，人本基金會及民代要求重視此案。（資料畫面／記者顏幸如攝，2023.08.29）
該案爆發之初，市長盧秀燕即已昭示「必須嚴審嚴辦」，對於調查結果為霸凌不成立與懲處不如預期，市府教育局今（29）撂下重話，強調「完全無法接受」。

教育局曾行文豐中，該生遭不當懲處長達一年半，已符合霸凌要件，學校應嚴審嚴辦，但學校調查結果霸凌竟仍不成立，教育局完全無法接受，已正式行文學校，要求校方對霸凌不成立的理由「公開向外界說明，以示負責」。

至於不當管教部分，學校調查認定成立且情節重大，卻只對前學務主任記過處分，教育局強調，行為人不當管教對學生身心傷害情節重大，懲處與調查結果不對等，既然學校教評會決議明顯無法受社會公評，教育局將主動介入，將全案逕提專審會，由專審會依法取代學校教評會功能，審議有無解聘、不續聘、停聘的必要。

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