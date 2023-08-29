豐中案堅持霸凌不成立　教育局、家長怒喊「學校出來面對社會」

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台中市教育局3月24日將此案7名相關人員全數調職、學務主任停聘3個月，但校方6月底召開教評會，決議復聘張姓前學務主任，對其違失導致失去一條年輕生命，僅予記過處分。該調查報告函報教育局後，教育局以調查未詳盡理由退件，要求校方重啟調查。
校方再於7月26日開會，教評會決議6月底復職的前學務主任再停聘1個月，該停聘決議將在8月31日期滿。校方重啟調查結果於日前出爐，經外聘專家等人組成霸凌因應小組，重啟調查後仍認定前學務主任為管教失當，霸凌案不成立。
人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑表示，從6月底至今，家長不斷要求校方給出報告、追真相，也相信霸凌因應小組的調查，未料結果卻是如此！家長對於調查結果感到非常失望。
曾芳苑說，這段期間根本沒有所謂「重啟調查」，由同樣的委員、同樣的調查審查資料做出同樣結論，其中有多項不合理之處，包含校事會議中許多學生的說法未被採納，以及不當管教情節從「嚴重」變成「輕中」，家長將提出申復。
該案爆發之初，市長盧秀燕即已昭示「必須嚴審嚴辦」，對於調查結果為霸凌不成立與懲處不如預期，市府教育局今（29）撂下重話，強調「完全無法接受」。
教育局曾行文豐中，該生遭不當懲處長達一年半，已符合霸凌要件，學校應嚴審嚴辦，但學校調查結果霸凌竟仍不成立，教育局完全無法接受，已正式行文學校，要求校方對霸凌不成立的理由「公開向外界說明，以示負責」。
至於不當管教部分，學校調查認定成立且情節重大，卻只對前學務主任記過處分，教育局強調，行為人不當管教對學生身心傷害情節重大，懲處與調查結果不對等，既然學校教評會決議明顯無法受社會公評，教育局將主動介入，將全案逕提專審會，由專審會依法取代學校教評會功能，審議有無解聘、不續聘、停聘的必要。
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