《台灣米其林指南2023》明登場　「頤宮勁敵」La Vie沉浸香水饗宴

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在最顛峰時刻暫停經營，今年Thomas Bühner欽點台灣，首次於海外插旗，進駐台北大直NOKE忠泰樂生活，開設米其林三星傳奇「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」，甫開幕首波完整11道菜套餐要價8988元+10%，近逼萬元的「三維料理哲學」征服台灣饕客。《米其林指南》也特別收錄評為「以歐洲手藝創作精緻菜餚，卻隱藏濃厚日本氣息」；更被視為是《台灣米其林指南2023》三星餐廳「頤宮勁敵」。
搶在今年完整名單揭曉前，業者發布與源自阿曼、今年適逢40週年的國際知名「AMOUAGE」香水品牌合作，推出前所未有以香水氣味為靈感的味蕾饗宴，創作理念源自傳奇的AMOUAGE奧德賽篇章中，「無盡遠征」4款極致獨特香水氣味，「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」以香水靈感入菜，結合多種天然食材，包括玫瑰、香根草、薑及檸檬，打造和諧圓潤的特製餐點，開創「沉浸式味覺與嗅覺饗宴」。
發想自蔚藍香氣的「遊人末裔Lineage」，海鮮料理「Walk Along the Beach」佐以生蠔，讓人想起夏日沿著海岸漫步的時光；辛香感飽滿的2道餐點「Truly Authentic」和「Deep Dive into Taste」，融合青檸與多種柑橘香氣調性，藉著AMOUAGE的煙燻柑橘香「尋蹤覓影 Search」，喚醒自我意識。
交織甜蜜與果香的菜餚「Pink Sky」和「Heart & Soul」，以詩意之名邂逅繁花的「秘藏神諭 Guidance」，以柔和花香為基調，結合阿曼天然食材與杏仁奶、藏紅花、香草和桂花，詠嘆著孕育智慧的嗅覺之旅。最後將靈感源於 AMOUAGE 闡述生命宗旨的「浮圖行者 Purpose」，使用藍龍蝦、藏紅花、根莖類蔬菜和椰子等食材打造「Souq & Sea」和「Earth & Roots」2道佳餚，獻給努力實踐人生意義、感受內心平靜、找尋自我存在的人們。
凡於9月至12月期間，預約「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」用餐，將限量回饋 AMOUAGE 奧德賽篇章「無盡遠征系列」香水探索組，價值 2180 元，數量有限，送完為止。
而《米其林指南》主辦單位則溫馨提醒採訪媒體與關注民眾，「《2023台灣米其林指南》發布會將依台北市政府公告，若北市府宣佈31日正常上班，發布會將如期舉行。提醒大家務必注意路上交通安全」。也透露發布會將準時開始，期待並謝謝台灣民眾一同揭曉最新米其林指南完整名單。