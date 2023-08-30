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《台灣米其林指南2023》明登場　「頤宮勁敵」La Vie沉浸香水饗宴

▲搶在《台灣米其林指南2023》登場前，三星餐廳「頤宮勁敵」La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳，發布與奢華香水品牌AMOUAGE，攜手打造沉浸式味覺與嗅覺饗宴。（圖／La Vie睿麗提供）
▲搶在《台灣米其林指南2023》登場前，三星餐廳「頤宮勁敵」La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳，發布與奢華香水品牌AMOUAGE，攜手打造沉浸式味覺與嗅覺饗宴。（圖／La Vie睿麗提供）

記者蕭涵云/綜合報導

搶在《台灣米其林指南2023》明（31）日登場前，有著三星餐廳「頤宮勁敵」之稱、由德國米其林三星名廚Thomas Bühner親自參與投資經營的「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」，發布與奢華香水品牌「AMOUAGE」，攜手打造「沉浸式味覺與嗅覺饗宴」。以料理和甜點演繹奧德賽篇章中，「無盡遠征」4款極致獨特香水氣味。

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全球知名的德國米其林三星名廚Thomas Bühner，從事餐飲業超過30年獲獎無數，是全德國目前約10位米其林三星主廚之一，更是全世界約130位頂級三星主廚一員。他所開設的La Vie餐廳，自2012年起、連續7年蟬連米其林三星，是公認的米其林榜上傳奇

▲讓Thomas Bühner進駐台北大直NOKE，開設傳奇La Vie餐廳的關鍵人物，正是縱橫台灣車壇20年的吳睿弘Ray，卻沒想到米其林三星名廚連玻璃杯都要管。（圖／記者蕭涵云攝）
▲德國米其林三星名廚Thomas Bühner，來台親自投資並參與經營「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」。（圖／記者蕭涵云攝）
在最顛峰時刻暫停經營，今年Thomas Bühner欽點台灣，首次於海外插旗，進駐台北大直NOKE忠泰樂生活，開設米其林三星傳奇「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」，甫開幕首波完整11道菜套餐要價8988元+10%，近逼萬元的「三維料理哲學」征服台灣饕客。《米其林指南》也特別收錄評為「以歐洲手藝創作精緻菜餚，卻隱藏濃厚日本氣息」；更被視為是《台灣米其林指南2023》三星餐廳「頤宮勁敵」。

▲開箱大直NOKE「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」，英國藍龍蝦鮮甜Q嫩最驚豔。11道菜要價8,988元+10%近逼萬元，已訂滿至5月。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Thomas Bühner招牌拿手的英國藍龍蝦，鮮甜Q嫩，令人驚豔。（圖／記者蕭涵云攝）
搶在今年完整名單揭曉前，業者發布與源自阿曼、今年適逢40週年的國際知名「AMOUAGE」香水品牌合作，推出前所未有以香水氣味為靈感的味蕾饗宴，創作理念源自傳奇的AMOUAGE奧德賽篇章中，「無盡遠征」4款極致獨特香水氣味，「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」以香水靈感入菜，結合多種天然食材，包括玫瑰、香根草、薑及檸檬，打造和諧圓潤的特製餐點，開創「沉浸式味覺與嗅覺饗宴」。

▲「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」以阿曼頂級香水AMOUAGE靈感入菜。（圖／La Vie睿麗提供）
▲「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」以阿曼頂級香水AMOUAGE靈感入菜。（圖／La Vie睿麗提供）
發想自蔚藍香氣的「遊人末裔Lineage」，海鮮料理「Walk Along the Beach」佐以生蠔，讓人想起夏日沿著海岸漫步的時光；辛香感飽滿的2道餐點「Truly Authentic」和「Deep Dive into Taste」，融合青檸與多種柑橘香氣調性，藉著AMOUAGE的煙燻柑橘香「尋蹤覓影 Search」，喚醒自我意識。

▲La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳與AMOUAGE香水，攜手打造「奧德賽無盡遠征」的沉浸式味覺與嗅覺饗宴。（圖／La Vie睿麗提供）
▲La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳與AMOUAGE香水，攜手打造「奧德賽無盡遠征」的沉浸式味覺與嗅覺饗宴。（圖／La Vie睿麗提供）
交織甜蜜與果香的菜餚「Pink Sky」和「Heart & Soul」，以詩意之名邂逅繁花的「秘藏神諭 Guidance」，以柔和花香為基調，結合阿曼天然食材與杏仁奶、藏紅花、香草和桂花，詠嘆著孕育智慧的嗅覺之旅。最後將靈感源於 AMOUAGE 闡述生命宗旨的「浮圖行者 Purpose」，使用藍龍蝦、藏紅花、根莖類蔬菜和椰子等食材打造「Souq & Sea」和「Earth & Roots」2道佳餚，獻給努力實踐人生意義、感受內心平靜、找尋自我存在的人們。

▲Thomas Bühner（圖右）邀請楊展浩（圖左）擔任「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」行政主廚。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Thomas Bühner（圖右）邀請楊展浩（圖左）擔任「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」行政主廚。（圖／記者蕭涵云攝）
凡於9月至12月期間，預約「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」用餐，將限量回饋 AMOUAGE 奧德賽篇章「無盡遠征系列」香水探索組，價值 2180 元，數量有限，送完為止。

▲限量奧德賽篇章「無盡遠征系列」香水探索組。（圖／La Vie睿麗提供）
▲限量奧德賽篇章「無盡遠征系列」香水探索組。（圖／La Vie睿麗提供）
而《米其林指南》主辦單位則溫馨提醒採訪媒體與關注民眾，「《2023台灣米其林指南》發布會將依台北市政府公告，若北市府宣佈31日正常上班，發布會將如期舉行。提醒大家務必注意路上交通安全」。也透露發布會將準時開始，期待並謝謝台灣民眾一同揭曉最新米其林指南完整名單。

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